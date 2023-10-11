Уникальная структура на Марсе: аппарат ЕКА показал, как выглядит Лабиринт Ночи (видео)

С помощью нового видеоролика можно отравиться в настоящий "полет" над самым большим лабиринтом на Красной планете.

Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) представили видеоролик, составленный из снимков поверхности Марса, которые сделал космический аппарат Mars Express. Благодаря этому видео можно отравиться в "полет" над самым большим лабиринтом на Красной планете под названием Лабиринт Ночи. Данное видео было опубликовано на сайте ЕКА.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Между гигантской системой каньонов на Марсе под названием Долины Маринера и регионом с самыми высокими вулканами в Солнечной системе под названием Провинция Фарсида расположился самый большой лабиринт на Марсе – Лабиринт Ночи. Это огромная система глубоких и крутых каньонов, длина которой составляет примерно 1200 км. Для сравнения, это примерная длина Италии.

Лабиринт Ночи на Марсе Фото: ESA

Снимки восточной части Лабиринта Ночи сделал с помощью своей камеры HRSC космический аппарат Mars Express. Все изображения были получены в течение восьми вращений вокруг Марса, а затем объединены в один видеоролик. Каждая секунда видео состоит из 50 отдельных изображений.

По словам ученых, на видео можно видеть характерные для данной местности "грабены", то есть части коры, которые опустились по отношению к окружающей среде. За формированием этих особенностей ландшафта стоят активные вулканические процессы, которые происходили в Провинции Фарсида. Этот вулканизм привел к тому, что большие участки коры Марса выгнулись вверх, растянулись и подверглись тектоническому растяжению, что привело к появлению каньонов.

Каньоны и долины, которые пересекаются в Лабиринте Ночи ширину до 30 км и глубину до 6 км. Во многих местах можно увидеть гигантские оползни, которые покрывают склоны и дно каньонов, в то время как на других склонах видны большие дюнные поля, которые появились в результате переноса песка ветром на Марсе.

Космический аппарат Mars Express уже фотографировал Лабиринт Ночи в 2006 и в 2015 году, а теперь сделал это снова. Уже 20 лет данный космический аппарат вращается вокруг Марса и делает снимки его поверхности, а также изучает атмосферу планеты.

Фокус уже писал о том, что марсоход Perseverance в ближайшее время будет исследовать окраины кратера Езеро на Марсе. Он должен взять образцы из очень твердых камней, чего ему еще не удавалось сделать раньше. Таким образом ученые хотят получить возможность изучить разнообразные горные породы, в которых могли сохранится следы древней внеземной жизни.

Также Фокус писал о том, что Илон Маск рассказал о планах его компании SpaceX относительно Марса. В частности, стало известно, что SpaceX собирается приземлить свой новейший космический корабль на Красной планете уже через несколько лет. Пока что речь идет не о пилотируемом полете, то есть на борту корабля не будет астронавтов.