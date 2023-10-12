На Аляске выбрали самого толстого мишку в мире: кто съел больше всех лосося (видео)

Неделя Fat Bear Week 2023 подошла к концу и наблюдатели выбрали своего фаворита — с большим отрывом победила самка Грейзер.

Ежегодно с 2014 года на Аляске в национальном парке Катмай проходит соревнование среди медведей, которое получило название Fat Bear 2023. Пользователи со всего мира наблюдают за тем, как медведи ловят лосося и набирают жир к зиме, а затем голосуют за "самого жирного мишку в мире", которому удалось набрать наибольший вес, пишет IFLScience.

Соревнование этого года уже подошло к концу и смотрители подвели итоги конкурса — с большим отрывом победила самка 128 Грейзер. Результаты показывают, что ей удалось набрать 108 321 голос, тогда как ее ближайший конкурент, величественный самец 32 Чанк набрал всего 23 134 голоса. В результате Гейзер была признана "лучшим толстым медведем года".

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Медведица Грейзер — отважная королева, "не берущая пленных, когда дело доходит до защиты ее детенышей". По словам смотрителей национального парка ее защитное материнство в последние годы принесло ей хорошую репутацию среди зорких наблюдателей за медведями в Катмай.

Эта самка защищает, атакует, однако главное — она отлично справляется с ловлей лосося. По словам смотрителей парка Катамай, Грейзер является "одним из лучших рыболовов на реке Брукс". В этом году навыки не подвели медведицу — ей удалось достичь максимальной округлости перед началом долгой зимней спячки.

Отметим, что ближайшим конкурентом победительницы был самец по имени Чанк любимец фанатов прошлых лет. Несмотря на его "низко висящий живот" и широкие задние конечности, ему все же не удалось догнать чемпиона.

К слову, ранее смотрители предполагали, что чемпионом этого года может стать амбициозный новичок 806 Jr, которому всего за несколько месяцев после рождения удалось увеличить свой вес на рекордные 7000%. Впрочем, медвежонку не удалось достичь размеров более старших медведей, но, возможно, он хорошо зарекомендует себя в следующем году.

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