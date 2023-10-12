Адское место. "Огненное кольцо" в Тихом океане сотрясает землю и "поливает ее огнем"

Необычный регион окружает Тихий океан, и известен тем, что включает в себя худшие проявления вулканической и сейсмической активности на Земле.

В эту субботу миллионы людей по всей Северной Америке увидят Луну, окаймленную так называемым "огненным кольцом", однако на Земле в действительности есть гораздо более древний огненный круг, окружающий Тихий океан и включающий в себя наиболее опасные вулканы и зону сейсмических разломов на планете, пишет IFLScience.

Фактически это "огненное кольцо" представляет собой места, где континентальные тектонические плиты пересекают Тихоокеанскую плиту (плиту Наска) — именно здесь две плиты царапаются друг о друга и смещаются в противоположных направлениях.

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Исследователи отмечают, что в отличие от внешних краев Солнца, тихоокеанское "огненное кольцо" не имеет идеальной формы: его линия резко изгибается вокруг северной и восточной границ австралийских плит. Кроме того, отсутствие активности также наблюдается на южной окраине океана, где плита соединяется с Антарктидой. Однако некоторые геологи включают в "огненное кольцо" и Антарктический полуостров.

Еще одним не менее интересным фактом является то, что это земное "огненное кольцо" не такое уж и огненное, так как тепло вулканов возникает не в результате окисления топлива. Впрочем, лава от извержения вулканов в этом регионе все же может вызывать масштабные лесные пожары.

Ученые отмечают, что общие процессы, создающие это "огненное кольцо" последовательны во всех отношениях и затрагивают все 5 граничащих континентальных плит, но это плиты движутся с разной скоростью и имеют разную индивидуальную природу. В результате сочетание вулканической и сейсмической активности не одинаково во всех отношениях.

Большая часть Огненного кольца связана с столкновениями между Тихоокеанской плитой и ее соседями Фото: USGS

И все же, почему "огненное кольцо" на Земле считается чем-то особенным? Исследователи отмечают, причина в том, что активность вокруг этого импровизированного кольца попросту превосходит все остальное на планете, что и делает регион столь необычным.

Любопытно, что около двух третей всех известных вулканов, которые были активны с конца последнего ледникового периода, находятся в этом "огненном кольце". Причем почти 50% из них извергались относительно недавно, чтобы ученые могли зарегистрировать, что происходит.

По словам исследователей, важно понимать, что не все вулканы одинаково опасны. Например, самые большие проблемы возникают с теми, которые извергаются редко, однако с невероятной силой. Наблюдения показывают, что за последние 10 000 лет подобных извержений произошло всего 13 — все они получили 7-е место по индексу вулканической эксплозивности (VEI). Ученые также обнаружили, что 11 из 13 этих вулканов фактически находились в земном "огненном кольце", а один, вызвавший вулканическую зиму 536 года, до сих пор не идентифицирован исследователями.

Исследования показывают, что если при нашей жизни и произойдет подобное извержение, вулкан, вероятно, будет расположен в "огненном кольце". Подобное извержение вулкана будет иметь катастрофические последствия не только для данного региона, оно, вероятно, также вызовет глобальный голод. Предполагается, что из-за извержения вулкана в атмосферу Земли попадет такое количество пепла и диоксида серы, что Земля резко охладится и это похолодание продлится многие месяцы. Отметим, что нечто подобное уже произошло в 1815 году во время извержения вулкана Тамбора, что привело к Году без лета.

К счастью, подобные извержения вулканов весьма редки, как правило, они происходят только раз в 800 лет или около того. Однако более мелкие извержения могут оказаться локально разрушительными, но их последствия могут иметь "волновой характер". Например, извержение Кракатау в 1883 году привело к гибели не менее 36 тысяч человек, причем большинство из них стали жертвами невероятного цунами. Проблема заключается в том, что сегодня население региона выросло в разы, а значит последствия даже относительно небольших извержений могут быть катастрофическими.

В то же время региону угрожает не только вулканическая активность, но и сейсмическая. Например, в 2004 году землетрясение на Суматре вызвало цунами, унесшее жизни около четверти миллиона человек. Ученые все еще продолжают дебаты, относительно того, относится ли западная Индонезия к "огненному кольцу", но некоторые исследователи все же включают его.

Наблюдения также показывают, что все остальные четыре землетрясения магнитудой 9 и выше также произошли в пределах "огненного кольца". Некоторые из них, к счастью, произошли в относительно незаселенных районах, что смягчило последствия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали революционный метод предсказания извержения вулканов.