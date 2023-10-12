"Абсолютная редкость": археологи завершили реставрацию стула возрастом 1400 лет (фото)

В 2022 году ученые нашли в женском захоронении редкий артефакт — сложный стул из железа. Теперь, после длительной реставрации, он представлен публике.

В прошлом году археологи раскопали древний стул, который датируется 7 веком нашей эры. Открытие произошло в деревне Эндзее, Германия, во время раскопок средневекового захоронения, пишет HeritageDaily.

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Захоронение содержало останки женщины в возрасте 40-50 лет, а также набор артефактов, среди которых ожерелье из мелких разноцветных стеклянных бусин и две подвески с брошью: одна с бантами, другая из альмандинового диска, большой бусиной милиофиорой и пряслицем.

Интересно, что неподалеку от женской могилы археологи также обнаружили мужское захоронение, которое содержало изысканно украшенное оружие, такое как копье, щит и колчан. Исследователи считают, что эти захоронения могут быть связаны с франкским влиянием в регионах Майн и Таубер в 6-7 веках.

После длительной реставрации раскладной стул был представлен публике на конференции "Археология в Баварии". Этот стул — захватывающий фрагмент истории. Он состоит из двух каркасов, соединенных между собой осевым штифтом, и украшен латунными инкрустациями из цветных металлов. Кроме того, узкие прорези на горизонтальных стойках использовались для крепления сиденья, вероятно, сделанного из меха животных, на что указывают минерализованные органические остатки.

Эта находка является исключительной потому, что раскладные стулья, положенные как погребальный инвентарь, являются чрезвычайно редкими Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Эта находка является исключительной потому, что раскладные стулья, положенные как погребальный инвентарь, являются чрезвычайно редкими. Такие находки свидетельствуют о том, что умершая занимала выдающуюся должность или имела высокий социальный статус в свое время. Удивительно, но на сегодня в Европе найдено только 29 случаев раннесредневековых могил со складными стульями, и только шесть из них изготовлены из железа, как этот.

Профессор Матиас Пфайль, председатель Баварского государственного управления охраны памятников, выразил свое удивление находкой: "Чрезвычайно редкая находка раннесредневекового железного складного стула в 2022 году уже стала сенсацией, но тот факт, что такие детали сохранились после того, как пролежали в земле более 1 400 лет, стал неожиданностью".

Он также показал важность этого открытия, отметив, что эта, казалось бы, современная находка является "абсолютной редкостью и представляет высочайший культурный и исторический интерес", поскольку она дает представление о могильных устройствах выдающихся слоев населения того времени.

А потому эта выдающаяся археологическая находка не только позволяет заглянуть в прошлое, но и подчеркивает важность понимания социальных и культурных аспектов раннего средневековья. Открытие раскладного стула открывает нам уникальное окно в жизнь и традиции людей 7 века нашей эры, напоминая нам о богатой истории, которая лежит у нас под ногами.

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