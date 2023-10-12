Тайна кривого леса в Польше: что изогнуло 400 деревьев в причудливых формах (видео)

Некоторые винят во всем внеземные цивилизации, другие возлагают ответственность на нацистскую армию, но у ученых есть свое мнение.

В польском городе Грыфино расположен уникальный кривой лес, таящий в себе загадку, которую пытаются разгадать почти столетие. Речь о четырех сотнях деревьев, окруженных нормально растущими, но изогнутых у основания на 90 градусов. Причем большинство из них наклонены на север, пишет IFLScience.

История столь необычного явления окружена множеством теорий и мифов. Так, одна из теорий предполагает, что деревья были разрушены инопланетным космическим кораблем: якобы инопланетная цивилизация отправилась в межзвездное путешествие и приземлилась на своем корабле именно в этом месте, повредил некоторые деревья в лесу. Другая теория чуть более реалистична и предполагает, что деревья были раздавлены нацистскими танками во Время второй мировой войны: якобы на тот момент они были саженцами, а потому им удалось "залечить раны" и продолжить рост.

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Впрочем, исследователи считают, что обе эти истории маловероятны, в особенности первая. Так что же произошло на самом деле? Известно, что деревья выли высажены в лесу где-то в 1930-х годах, еще до того, как Грыфино было захвачено и разрушено во время Второй мировой войны. Однако тогда же жители покинули город и унесли с собой подсказки о том, что именно деформировало эти сосны.

По слова доцента кафедры науки о растениях и ландшафтной архитектуры в Университете Мэриленда Гэри Коулмана, наиболее вероятным сценарием развития событий является то, что саженцы деревьев оказались в горизонтальном положении из-за бури или снегопада — это наиболее естественное объяснение появления кривого леса.

Коулман отмечает, что происхождение кривого леса, вероятно, связано с классической реакцией гравитации. Простыми словами, всякий раз, когда стебель расположен горизонтально по отношению к силе тяжести, растения используют механизм, позволяющий переориентироваться. Ученый отмечает, что ему уже доводилось видеть подобное после урагана во время работы в Лесной службе США.

Впрочем, существует еще одно не менее вероятное объяснение. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что на деревьях были обнаружены следы порезов и сучков. Это позволяет предположить, что люди, вероятно, держали их ближе к земле во время первых годов роста, прежде чем позволили реакции гравитации "творить чудеса". Предполагается, что лес мог быть расположен на территории лесной фермы, где сосны использовались для изготовления изогнутой мебели, рам или бочек. Дело в том, что естественно изогнутая древесина прочнее, чем прямая, согнутая после сруба.

Ранее Фокус писал о том, что в Японии обнаружили прекрасно сохранившийся ископаемый лес.