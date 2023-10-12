"Нарисовал" картину в космосе. Телескоп для изучения "темной Вселенной" пережил сбой в работе (фото)

Новый космический телескоп Евклид все же смог восстановить свою работоспособность, хотя миссия находилась под угрозой срыва.

Отправленный в космос в июле этого года телескоп Евклид Европейского космического агентства (ЕКА) недавно столкнулся со сбоем в работе системы навигации. Эта проблема поставила под угрозу работоспособность новой обсерватории. Но ученым удалось исправить проблему и теперь телескоп готовится к началу полноценной научной деятельности по исследованию темной материи и темной энергии. Когда возникла проблема с навигацией, то главный навигационный прибор создал очень необычное изображение космоса, пишет Gizmodo.

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Сейчас космический телескоп Евклид, который предназначен для изучения темной материи и темной энергии (первая составляет 85% всей материи во Вселенной, а вторая отвечает за ускоренное расширения космоса) находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли. Впереди его ждет 6 лет научных исследований, которые, как надеются ученые предоставят больше данных о природе "темной Вселенной".

Пред тем, как начать полноценную научную деятельность, телескоп Евклид должен провести настройку всех приборов и только после этого в ноябре начать работу. Для начала работы телескопу с помощью прибора точного наведения нужно найти нужные звезды, которые будут поддерживать его правильную ориентацию в космосе.

Космчиеский телескоп Евклид Фото: ESA

Несмотря на тяжелое начало своей шестилетней миссии, космический телескоп "Евклид" завершает этап ввода в эксплуатацию на высоком уровне после того, как наконец снова смог найти свои опорные звезды. Это своеобразные "путеводные звезды", с помощью которых телескоп будет точно определять те или иные участки Вселенной.

Но во время настройки прибора точного наведения произошел серьезный сбой в программном обеспечении. По словам ученых из ЕКА, эта проблема возникала из-за влияния излучения, возникающего в результате вспышек на Солнце. Из-за этого прибор навигации телескопа получал ложные сигналы, которые превосходили количество реальных звезд, и прибор Евклида не мог определить звезды, необходимые для его навигации.

Ярким примером сбоя в работе важного прибора стало изображение, которое сделал Евклид во время поиска "путеводных звезд". Прибор не мог зафиксироваться на одной звезде, а потому появились такие полосы, которые представляют собой звездные следы. Поэтому получалась довольно необычная "космическая картина".

Ярким примером сбоя в работе важного прибора стало изображение, которое сделал Евклид во время поиска "путеводных звезд". Прибор не мог зафиксироваться на одной звезде, а потому появились такие полосы, которые представляют собой звездные следы. Поэтому получалась довольно необычная "космическая картина" Фото: ESA

Но ученые из ЕКА дистанционно внесли изменения в программное обеспечение обсерватории, что позволило решить опасную проблему. Теперь же осталось протестировать остальные приборы и уже в конце ноября Евклид приступит к полноценным наблюдениям. В ЕКА считают, что данные этой обсерватории могут произвести революцию в понимании темной материи и темной энергии.

Фокус уже писал о проблеме, которая возникла на Международной космической станции. Из-за того, что произошла авария в российском сегменте МКС, NASA решило отменить выход астронавтов в открытый космос.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили источник загадочных радиосигналов из глубокого космоса. Новое исследование предполагает, что они возникают из-за "землетрясений" на особом типе нейтронных звезд.