Ученые обнаружили источник загадочных радиосигналов из глубокого космоса

Впервые эти необычные радиосигналы обнаружили еще 16 лет назад и с тех пор ученые пытаются выяснить, в чем причина их появления.

Related video

Загадочные радиосигналы, которых за последние 10 лет было обнаружено несколько тысяч, остаются одной из самых больших космических тайн, над разгадкой которой ломают голову ученые. Некоторые эксперты связывают появление этих сигналов с существованием внеземных цивилизаций, другие же дают им совсем другое объяснение и связывают их с нейтронными звездами. Авторы исследования, опубликованного в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, считают, что обнаружили источник происхождения загадочных радиоимпульсов, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Необычными радиосигналами, которые улавливают многие годы наземные радиотелескопы являются быстрые радиовсплески (БРВ). Они представляют собой очень мощные и яркие выбросы энергии, которые видимы только в радиоволнах. Хотя эти загадочные радиосигналы могут преодолевать миллиарды световых лет до Земли, они существуют всего доли секунды. Астрономы считают, что если бы была возможность наблюдать за всей Вселенной, то ежедневно радиотелескопы фиксировали бы примерно 10 тысяч БРВ.

Важно

Самые странные сигналы из космоса: что такое быстрые радиовсплески

Точная причина появления БРВ до сих пор не установлена, но одна из популярных теорий гласит, что эти вспышки энергии могут выходить из нейтронных звезд. Это одни из самых плотных известных ученым объектов в космосе, которые возникают после того, как массивная звезда взорвалась сверхновой, а ее ядро сжалось до сферы размером от 10 до 40 км.

Точная причина появления БРВ до сих пор не установлена, но одна из популярных теорий гласит, что эти вспышки энергии могут выходить из нейтронных звезд Фото: ESO

Одним из типов нейтронных звезд являются магнетары, которые имеют очень сильное магнитное поле. Предполагается, что именно в магнетарах возникают БРВ. Новое исследование предполагает, что "землетрясения" на поверхности магнетаров являются источником загадочных радиосигналов из космоса.

По словам ученых, существуют теории, которые говорят о том, что на поверхности магнетаров могут возникать звездные "землетрясения", то есть выброс энергии, который похож на выброс энергии во время земных землетрясений. Поэтому исследователи изучили возможные сходства в этих событиях.

Ученые выяснили, что энергия, которая выделяется толчками на поверхности нейтронных звезд, действительно похожа на энергию, выделяемую при земных землетрясениях. Авторы исследования пришли к выводу, что на поверхности нейтронных звезд может существовать твердая кора и когда здесь возникают внезапные "землетрясения", то выделяется огромное количество энергии, которое фиксируют радиотелескопы как БРВ. Теперь ученые хотят продолжить свои наблюдения, чтобы подтвердить свои первоначальные выводы.

Фокус уже писал о том, что китайские ученые с помощью радиотелескопа FAST обнаружили очередной быстрый радиовсплеск.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые увидели столкновение двух огромных планет в далекой звездной системе. Столкновение двух ледяных гигантов привело к появлению одной планеты, которая в сотни раз больше Земли.