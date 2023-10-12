Астрономы впервые увидели столкновение двух огромных планет в далекой звездной системе (фото)

Столкновение двух ледяных гигантов привело к появлению одной планеты, которая в сотни раз больше Земли.

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Ученые впервые смогли увидеть свет, который остался после катастрофического столкновения двух огромных ледяных планет, размером с Нептун в звездной системе на расстоянии в 3600 световых лет от нас. В результате столкновения двух планет образовалась одна огромная горячая планета, которая в сотни раз больше Земли и ее температура составляет 700 градусов Цельсия. Считается, что эта планета со временем остынет, а из оставшихся обломков образуются спутники новой планеты. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature, пишет Live Science.

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Наблюдения за похожей на Солнце звездой под названием ASASSN-21qj, которые проводились еще в 2021 году, показали, что ее яркость внезапно уменьшилась. Затем в течение двух лет астрономы следили за изменением яркости этой звезды.

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Наблюдения обнаружили яркий источник инфракрасного света, который находился рядом с звездой. Оказалось, что этот свет выпускает объект, который является еще полностью не сформированной до конца горячей планетой, которая находится в стадии остывания.

Иллюстрация столкновения двух массивных ледяных планет Фото: Live Science

Как показало дальнейшее исследование с использованием космических телескопов в далекой звездной системе произошло катастрофическое событие. Возле звезды ASASSN-21qj столкнулись две гигантские ледяные планеты, которые слились в один объект. Обломки, которые образовались в результате столкновения привели к тому, что яркость звезды значительно уменьшилась.

Ученые считают, что в этой звездной системе столкнулись две планеты размером с Нептун, который превратились в новую планету в сотни раз больше Земли по размерам. А из оставшимся обломков вскоре сформируются спутники нового объекта.

Компьютерное моделирование сильного тепла и яркого пара при столкновении двух ледяных планет-гигантов в далекой звездной системе Фото: Live Science

Астрономы заявили, что они впервые наблюдали последствия такого катастрофического события, ведь никогда еще не удалось обнаружить свет, излучаемый новым космическим объектом, который возник после слияния двух планет.

Ученые планируют продолжать наблюдение за этой звездной системой, чтобы подтвердить свои выводы, которые были сделаны также на основе моделирования подобных событий. Для этого планируется использовать космический телескоп Уэбб.

Фокус уже писал о том, что астрономы получили изображение протопланетного диска далекой звезды, в котором скоро начнут формироваться планеты.

Также Фокус писал о том, что астрономы теперь имеют возможность получить больше информации об эволюции галактики, которая является спутником Млечного Пути. Дело в том, что космический телескоп Уэбб сделал снимок одного из регионов этой галактики, где происходит бурное образование новых звезд.