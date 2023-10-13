Последний оплот Земли. Если исчезнет Южный океан, человечество вымрет вслед за ним

Ученые считают, что роль Антарктиды и Южного океана в выживании людей на планете недооценена, потеряв их мы не сможем выжить.

Исследователи уже предупредили, что климатический кризис — вовсе не то, что нас ждет в будущем, он уже здесь. Фактически Земля уже совершила скачок из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения". Теперь ученые предупреждают, потеряв Южный океан, человечество попросту не сможет выжить на Земле, пишет The Guardian.

Южный океан, по сути, представляет собой насос, который вентилирует большую часть глубоких океанов мира. Он питает уникальную дикую природу, является пищей для рыболовства, а также накапливает углерод и поглощает тепло. Ученые пришли к выводу, что без этих "бесплатных услуг", которые оказывает нам Южный океан, Земля попросту была бы непригодна для жизни.

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Еще одной важной составляющей для жизни человечества на Земле является ледовый покров восточной Антарктиды, содержащий большую часть ледникового льда на планете. Ученые предупреждают, что потеря всего этого ледового покрова попросту приведет к изменению нашей береговой линии, при этом некоторые города полностью уйдут под воду.

По слова физического океанографа и ведущего автора докладов Межправительственной группы экспертов по изменению климата, возглавляющего партнерство австралийской антарктической программы в Университете Тасмании, профессора Натана Биндоффа, все это значит лишь одно человечеству любой ценой необходимо защитить Антарктиду и Южный океан, чтобы выжить.

По словам профессора, основная проблема заключается в том, что важную роль, по сути, играет каждая доля градуса потепления и каждая тонна выброшенного углерода. Исследователи отметили, что наступило критическое десятилетие для принятия решений по предотвращению переломных моментов в Антарктиде и Южном океана, которые затрагивают весь мир.

По словам профессора, сегодня в системах Антарктики и Южного океана происходят быстрые изменения, связанные с климатом, однако ученые не могут должным образом наблюдать за ними из-за нехватки техники и кораблей. Ранее глобальная конференция в Хобарте, в которой приняли участие три сотни ученых из 25 стран, отметила, "хроническое отсутствие за Южным океаном", по сути, бросает вызов нашей способности обнаруживать и оценивать последствия климатических изменений.

Биндофф отмечает, все это означает лишь одно — нам катастрофически не хватает исследований Южного океана и Антарктиды, и это при том, что этот регион играет важнейшую роль для выживания человечества. Климат планеты меняется слишком быстро, и если ученые не смогут отслеживать его последствия сегодня, в будущем они могут стать катастрофичными.

Ранее Фокус писал о том, что эра "глобального кипения" Земли сделает вино чуточку вкуснее.