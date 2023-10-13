Путь к Огненной Земле: амбициозный проект Америки, который так и не завершился

Строительство Панамериканского шоссе должно было осуществить мечту о соединении Америки одним путем, от севера до юга. Однако эта идея, к сожалению или к счастью, потерпела крах по определенным причинам.

Панамериканское шоссе — это замечательная мечта построить грандиозную магистраль, которая тянется через всю Америку, соединяя людей и нации. Этот амбициозный проект имел целью соединить Аляску с Огненной Землей, самой южной точкой Южной Америки, пишет Big Think.

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В начале 1900-х годов идея этой магистрали была продиктована оптимизмом и политикой добрососедства, а также стремлением американского бизнеса увеличить продажи автомобилей, шин и дорожного строительства в Южной Америке.

Автомагистраль задумывалась как общее американское общественное пространство и средство содействия международному сотрудничеству и туризму. Но, по сути, речь шла о продаже большего количества автомобилей американского производства.

Рекламные материалы рисовали радужную картину наций, объединенных асфальтовыми лентами, но мечта зашла в тупик. Граница между Панамой и Колумбией оказалась непреодолимым препятствием.

Местность Дарьенского ущелья, известного как Эль-Тапон-Дарьен, создавала огромные трудности: крутые горы, сезонные дожди, труднодоступность и нестабильные почвы — это лишь некоторые из препятствий. Также было болото Атрато, где не нашли подходящего основания для самого длинного в мире моста.

Район Дарьен Фото: Wikimedia Commons

Хотя эти инженерные вызовы можно было бы в конце концов преодолеть, время играло против. В 1970-х годах президент США Ричард Никсон стремился торжественно открыть шоссе к 1976 году. Он даже надеялся, что один из участков назовут в его честь.

Однако в 1975 году Сьерра-Клуб подал в суд на Министерство транспорта США, которое было главным спонсором проекта. Сьерра-Клуб утверждал, что шоссе представляет значительную экологическую угрозу для дикой природы Дарьен-Геп и ее коренных жителей.

На удивление, победившим аргументом был не экологический, а риск ящура. Эта угроза привела к судебному запрету, который остановил строительство почти на два десятилетия.

В 1992 году Министерство сельского хозяйства США объявило Южную Америку свободной от ящура, и юридическое препятствие для финансирования исчезло. Но мечта изменилась: идея панамериканизма отпала, поскольку северные регионы видели в шоссе путь для нелегальных мигрантов и наркотиков, а для панамских избирателей эта местность является естественным барьером от наплыва колумбийцев.

Возможно, когда-то Панамериканское шоссе завершат, но пока этот амбициозный проект остается напоминанием о вызовах и сложностях, связанных с соединением Америк единой дорогой.

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