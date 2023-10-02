История компромисса и мечты о реке: как Джордж Вашингтон выбирал местоположение Белого дома

В 1790 году приняли Акт о резиденции, который призывал к созданию новой столицы. Тогда во главе страны стоял Джордж Вашингтон. Хотя президент так и не дожил до завершения строительства Белого дома, он оказал значительное влияние на его развитие и расположение.

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Возможно, вы удивитесь, узнав, что Джордж Вашингтон никогда не жил в Белом доме, несмотря на то, что был первым президентом Соединенных Штатов. Но именно он сыграл решающую роль в определении места, где резиденцию построят, пишет Grunge.

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Как президент, Вашингтон имел право решать, где расположат новую столицу. Он также имел право голоса относительно того, где в городе будет расположено здание Капитолия и Белый дом. По сути, он соединил эти два знаковых здания через то, что мы сейчас называем Пенсильвания Авеню. Трех человек, которым поручили руководить строительством в Вашингтоне, президент выбрал лично, в частности архитектора Белого дома Джеймса Хобана.

Даже после ухода из публичной жизни Вашингтон продолжал активно участвовать в надзоре за строительством Белого дома и Вашингтона. Он покупал землю под жилье в городе и поощрял развитие между Капитолием и Белым домом, чтобы стимулировать расширение города.

Почему Белый дом расположен именно там, где он есть сегодня

Это решение стало результатом значительного политического компромисса, известного как Компромисс 1790 года. В то время столица США находилась в Филадельфии, и в северных штатах преобладали настроения оставить ее. Однако южане, такие как Джеймс Мэдисон, были обеспокоены потерей влияния и ростом антирабовладельческих настроений. Перенос столицы на Юг рассматривался как способ молчаливого признания рабства как института.

Однако в дебатах о переносе столицы играли и другие факторы. Мэдисон и Томас Джефферсон выступали против плана Александра Гамильтона укрепить федеральное правительство, взяв на себя долги штатов, что принесло бы выгоду коррумпированным финансовым спекулянтам. После месяцев переговоров достигнут компромисс: поддержка финансовой схемы Гамильтона в обмен на перенос столицы ближе к Югу.

Джордж Вашингтон, сам южанин, поддержал перенос столицы ближе к своему родному региону. Так родился Акт о резиденции (the Residence Act).

Мечты о реке

Джордж Вашингтон имел глубокую связь с рекой Потомак, на берегах которой находилось его поместье Маунт-Вернон. Он осознавал экономический и политический потенциал водоема, особенно если соединить его с реками Джеймс и Огайо. Такое соединение облегчило бы путешествия и торговлю внутри Соединенных Штатов и поощрило бы торговлю с соседними британскими и испанскими территориями.

Для достижения этой цели Вашингтон сыграл решающую роль в создании Потомакской компании, которая работала над строительством каналов и шлюзов для улучшения судоходства по реке. Его личные инвестиции в развитие Потомака также повлияли на расположение столицы и Белого дома.

Интересно, что Филадельфия, предыдущая резиденция правительства, провела десять лет, пытаясь отменить акт. Они даже предложили большой особняк, чтобы заманить Вашингтона, но он отказался, решив поселиться в более скромном доме в Филадельфии, продолжая работать над Вашингтоном и Белым домом.

Итак, хотя Джордж Вашингтон никогда не жил в Белом доме, его видение и влияние вплетены в сами его основы. Его решения в начале становления нашей нации определили ход истории и привели к знаковому расположению Белого дома вдоль реки Потомак, олицетворяющему дух компромисса и прогресса.

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