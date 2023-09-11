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Технологии и наука

Заговор, который сформировал американскую разведку. Почему охранники Джорджа Вашингтона хотели его убить

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Фото: Википедия | Томас Салли "Проход Делавэр", 1819 год

Томаса Гики, ирландца, который когда-то дезертировал из британской армии, казнили в тот роковой день. Он стал первым континентальным солдатом, которого постигла такая участь за государственную измену в новосозданных Соединенных Штатах.

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28 июня 1776 года, в рамках развертывания Американской революции, на виселице перед собранием примерно 20 000 граждан произошло необычное событие. В центре этого зрелища стоял член элитного подразделения охранников Джорджа Вашингтона, человек, чья судьба решена из-за обвинения в государственной измене. Этот конкретный инцидент служит ранним свидетельством первых усилий американской разведки в этот бурный период истории, пишет Grunge.

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Томаса Гики, ирландца, который когда-то дезертировал из британской армии, казнили в тот роковой день. Он стал первым континентальным солдатом, которого постигла такая участь за государственную измену в новосозданных Соединенных Штатах.

В колониях ходили слухи, что Гики и его приспешники вынашивают зловещие намерения, потенциально направленные даже против самого Джорджа Вашингтона. Однако полная мера их планов остается окутанной исторической тайной.

Запутанная сеть заговорщиков, причастных к заговору Гики, выходила за пределы подразделения охранников первого президента, охватывая людей от экономки Вашингтона до мэра Нью-Йорка Дэвида Мэтьюза.

В частности, товарищ Гики, Майкл Линч, был арестован за передачу фальшивых американских денежных знаков и неосторожное обсуждение их подрывной деятельности во время заключения. Эта деятельность способствовала их падению, поскольку они утверждали о связи с группой из 700 человек, готовых подорвать американское дело от имени британцев.

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Джордж Вашингтон, первый президент США, отец-основатель США, главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независимость Североамериканских штатов, создатель американского института президентства, генерал армий США, национальный герой страны
Фото: Википедия

Пытаясь смягчить свой будущий приговор, заключенный информатор разоблачил деятельность Гики и Линча, что привело к военному трибуналу. Гики, пытаясь оправдаться, утверждал, что его участие в заговоре мотивировано финансовой выгодой и самосохранением на случай победы британцев в войне. Однако его объяснения не смогли повлиять на ход судебного процесса, что в конце концов привело к его казни за подстрекательство и мятеж.

Сложный и загадочный эпизод "Заговора Гики" задел многих людей, однако точные цели заговорщиков остаются под тайной. Существует множество предположений, некоторые из них говорят о планах убийства штабных офицеров или саботажа на местных складах боеприпасов. В частности, специалисты развенчали вымышленную историю о попытке отравить Джорджа Вашингтона, подмешав опасное вещество в его горох.

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Среди причастных к заговору был оружейник Гилберт Форбс, который признался, что получал средства от мэра Дэвида Мэтьюза на вербовку сторонников лоялистов. Мэтьюз, хотя и признал свои финансовые операции с британскими властями, утверждал, что не причастен к более широкому заговору.

В конце концов, Мэтьюз избежал длительного домашнего ареста и вернулся на свою должность в Нью-Йорке. Из 14 мужчин, арестованных в связи с "Заговором Гики", сам Гики стал единственной фигурой, которая оказалась на виселице, поскольку остальные 13 либо избежали заключения или приговора.

В современной оценке этой исторической загадки историки Брэд Мельцер и Джош Мэнш выдвигают предположение, что заговорщики, возможно, действительно планировали похищение или потенциальное убийство Джорджа Вашингтона.

Однако официальные документы, связанные с судебным процессом, и личная переписка Джорджа Вашингтона не содержат никакого упоминания о таком покушении, что увековечивает тайны, связанные с "Заговором Гики", в анналах американской истории.

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