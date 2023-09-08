Вызовите мистера Пропера. Американцы планируют отчистить Статую Свободы до ее настоящего цвета

Статуя Свободы, вечный символ свободы и демократии, гордо возвышается на Острове Свободы в Нью-Йоркской гавани, США. Этот колоссальный монумент стал подарком народа Франции Соединенным Штатам и открыт 28 октября 1886 года.

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Статуя Свободы известна своим удивительным внешним видом: высокая фигура одетой женщины, держащей в правой руке факел, символизирующий просвещение, а в левой руке держит табличку с датой принятия американской Декларации независимости, 4 июля 1776 года. Она также носит корону, украшенную семью шипами, представляющими семь континентов и морей, а ее выразительный зеленый цвет является результатом естественной патины, которая со временем образовалась на медной поверхности, пишет IFLScience.

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Статуя Свободы, культовый символ, признанный во всем мире, может похвастаться факелом, характерным сине-зеленым оттенком и богато украшенной короной. Однако, когда ее впервые подарила Франция в 1885 году, эта знаменитая достопримечательность не имела своего нынешнего яркого окраса; эта трансформация стала результатом химической эволюции.

Недавние дискуссии на X (Twitter) осветили идею возвращения статуи ее первоначального цвета, что вызвало интерес к хронологическому путешествию этой трансформации.

Считается, что первым оттенком статуи был блестящий медный. В течение первых десятилетий своего пребывания в шумном мегаполисе Нью-Йорка статуя претерпела постепенную метаморфозу, перейдя от блестящего медного оттенка к мрачному коричневому, и в конце концов приобретя характерный сине-зеленый налет, известный как "вердигрис", напоминающий о ее французском происхождении.

Почему Статуя Свободы зеленая?

Эту захватывающую трансформацию можно объяснить рядом химических реакций, разворачивавшихся в течение многих лет. Сначала поверхность меди взаимодействовала с атмосферным кислородом. Это взаимодействие побудило медь отдавать электроны молекулам кислорода, в результате чего образовался куприт, характеризующийся розово-красным цветом.

Впоследствии куприт подвергся дальнейшему окислению, образовав тенорит, который имеет черный цвет, из-за чего статуя еще больше потемнела. Однако она еще не приобрела свой фирменный зеленый оттенок.

Попадание в атмосферу водяного пара в сочетании с серой привело к образованию серной кислоты. Это кислотное соединение при контакте с оксидами меди, присутствующими на статуе, сыграло ключевую роль в придании характерного зеленого оттенка, который мы сейчас ассоциируем со Статуей Свободы.

Добавление хлорида, происходящего из морских брызг, еще больше усилило зеленую окраску поверхности статуи.

Обсуждение о возвращении цвета Статуи Свободы

Примечательно, что эта зеленая патина остается неизменной уже более века благодаря химической стойкости открытой медной поверхности. Однако под этим стойким слоем скрывается оригинальная бронзовая композиция.

Хотя идея вернуть статуе ее первоначальный медный оттенок приобрела популярность в сети X (Twitter), предыдущие попытки вернуть ей культовый сине-зеленый оттенок натолкнулись на сопротивление общественности, поскольку люди привыкли к этому символу свободы в его нынешнем виде.

Стоит отметить, что любой возврат к первоначальному бронзовому оттенку инициировал бы повторяющийся цикл химических преобразований.

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Сегодня посетители могут подняться на пьедестал и корону статуи, откуда открывается невероятный вид на горизонт и гавань Нью-Йорка.

С годами Статуя Свободы стала символом надежды, демократии и свободы для людей по всему миру, служа приветственным местом для бесчисленного количества иммигрантов, прибывающих в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни.

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