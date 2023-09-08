Викликайте містера Пропера. Американці планують відчистити Статую Свободи до її справжнього кольору

Статуя Свободи, вічний символ свободи і демократії, гордо височіє на Острові Свободи в Нью-Йоркській гавані, США. Цей колосальний монумент став подарунком народу Франції Сполученим Штатам і відкритий 28 жовтня 1886 року.

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Статуя Свободи відома своїм дивовижним зовнішнім виглядом: висока фігура одягненої жінки, що тримає в правій руці факел, який символізує просвітництво, а в лівій руці тримає табличку з датою прийняття американської Декларації незалежності, 4 липня 1776 року. Вона також носить корону, прикрашену сімома шипами, що представляють сім континентів і морів, а її виразний зелений колір є результатом природної патини, яка з часом утворилася на мідній поверхні, пише IFLScience.

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Статуя Свободи, культовий символ, визнаний у всьому світі, може похвалитися факелом, характерним синьо-зеленим відтінком і багато прикрашеною короною. Проте, коли її вперше подарувала Франція у 1885 році, ця знаменита пам'ятка не мала свого нинішнього яскравого забарвлення; ця трансформація стала результатом хімічної еволюції.

Нещодавні дискусії на X (Twitter) висвітлили ідею повернення статуї її первісного кольору, що викликало цікавість до хронологічної подорожі цієї трансформації.

Вважається, що першим відтінком статуї був блискучий мідний. Протягом перших десятиліть свого перебування в галасливому мегаполісі Нью-Йорка статуя зазнала поступової метаморфози, перейшовши від блискучого мідного відтінку до похмурого коричневого, і врешті-решт набувши характерного синьо-зеленого нальоту, відомого як "вердігріс", що нагадує про її французьке походження.

Чому Статуя Свободи зелена?

Цю захопливу трансформацію можна пояснити низкою хімічних реакцій, що розгорталися протягом багатьох років. Спочатку поверхня міді взаємодіяла з атмосферним киснем. Ця взаємодія спонукала мідь віддавати електрони молекулам кисню, внаслідок чого утворився куприт, що характеризується рожево-червоним кольором.

Згодом куприт піддався подальшому окисленню, утворивши тенорит, який має чорний колір, через що статуя ще більше потемніла. Проте вона ще не набула свого фірмового зеленого відтінку.

Потрапляння в атмосферу водяної пари в поєднанні з сіркою призвело до утворення сірчаної кислоти. Ця кислотна сполука під час контакту з оксидами міді, присутніми на статуї, відіграла ключову роль у наданні характерного зеленого відтінку, який ми зараз асоціюємо зі Статуєю Свободи.

Додавання хлориду, що походить з морських бризок, ще більше посилило зелене забарвлення поверхні статуї.

Обговорення про повернення кольору Статуї Свободи

Примітно, що ця зелена патина залишається незмінною вже понад століття завдяки хімічній стійкості відкритої мідної поверхні. Однак під цим стійким шаром ховається оригінальна бронзова композиція.

Хоча ідея повернути статуї її первісний мідний відтінок набула популярності в мережі X (Twitter), попередні спроби повернути їй культовий синьо-зелений відтінок наштовхнулися на опір громадськості, оскільки люди звикли до цього символу свободи в його теперішньому вигляді.

Варто зазначити, що будь-яке повернення до початкового бронзового відтінку ініціювало б повторюваний цикл хімічних перетворень.

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Сьогодні відвідувачі можуть піднятися на п'єдестал і корону статуї, звідки відкривається неймовірний вигляд на горизонт і гавань Нью-Йорка.

З роками Статуя Свободи стала символом надії, демократії та свободи для людей по всьому світу, слугуючи вітальним місцем для незліченної кількості іммігрантів, які прибувають до Сполучених Штатів у пошуках кращого життя.

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