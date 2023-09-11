Змова, яка сформувала американську розвідку.Чому охоронці Джорджа Вашингтона хотіли його вбити

Томаса Гікі, ірландця, який колись дезертирував з британської армії, стратили того фатального дня. Він став першим континентальним солдатом, якого спіткала така доля за державну зраду в новостворених Сполучених Штатах.

Related video

28 червня 1776 року, в межах розгортання Американської революції, на шибениці перед зібранням приблизно 20 000 громадян відбулася незвичайна подія. У центрі цього видовища стояв член елітного підрозділу охоронців Джорджа Вашингтона, людина, чия доля вирішена через звинувачення у державній зраді. Цей конкретний інцидент слугує раннім свідченням перших зусиль американської розвідки в цей бурхливий період історії, пише Grunge.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Томаса Гікі, ірландця, який колись дезертирував з британської армії, стратили того фатального дня. Він став першим континентальним солдатом, якого спіткала така доля за державну зраду в новостворених Сполучених Штатах.

У колоніях ходили чутки, що Гікі та його поплічники виношують зловісні наміри, потенційно спрямовані навіть проти самого Джорджа Вашингтона. Однак повна міра їхніх планів залишається оповитою історичною таємницею.

Заплутана мережа змовників, причетних до змови Гікі, виходила за межі підрозділу охоронців першого президента, охоплюючи людей від економки Вашингтона до мера Нью-Йорка Девіда Метьюза.

Зокрема, товариш Гікі, Майкл Лінч, заарештований за передачу фальшивих американських грошових знаків і необережне обговорення їхньої підривної діяльності під час ув'язнення. Ця діяльність сприяла їхньому падінню, оскільки вони стверджували про зв'язок з групою з 700 осіб, готових підірвати американську справу від імені британців.

Джордж Вашингтон, перший президент США, батько-засновник США, головнокомандувач Континентальної армії, учасник війни за незалежність Північноамериканських штатів, творець американського інституту президентства, генерал армій США, національний герой країни Фото: Вікіпедія

Намагаючись пом'якшити свій майбутній вирок, ув'язнений інформатор викрив діяльність Гікі та Лінча, що призвело до військового трибуналу. Гікі, намагаючись виправдатися, стверджував, що його участь у змові мотивована фінансовою вигодою і самозбереженням на випадок перемоги британців у війні. Однак його пояснення не змогли вплинути на хід судового процесу, що врешті-решт призвело до його страти за підбурювання і заколот.

Складний і загадковий епізод "Змови Гікі" зачепив багатьох людей, проте точні цілі змовників залишаються під таємницею. Існує безліч припущень, деякі з них говорять про плани вбивства штабних офіцерів або саботажу на місцевих складах боєприпасів. Зокрема, фахівці розвінчали вигадану історію про спробу отруїти Джорджа Вашингтона, підмішавши небезпечну речовину в його горох.

Важливо

Кровожерливий веган. Граф Дракула дотримувався рослинної дієти: що стало причиною

Серед причетних до змови був зброяр Гілберт Форбс, який зізнався, що отримував кошти від мера Девіда Метьюза на вербування прихильників лоялістів. Метьюз, хоча і визнав свої фінансові операції з британською владою, стверджував, що не причетний до ширшої змови.

Зрештою, Метьюз уникнув тривалого домашнього арешту і повернувся на свою посаду в Нью-Йорку. З 14 чоловіків, заарештованих у зв'язку зі "Змовою Гікі", сам Гікі став єдиною фігурою, яка опинилася на шибениці, оскільки інші 13 або уникли ув'язнення або вироку.

У сучасній оцінці цієї історичної загадки історики Бред Мельцер і Джош Менш висувають припущення, що змовники, можливо, дійсно планували викрадення або потенційне вбивство Джорджа Вашингтона.

Проте офіційні документи, пов'язані із судовим процесом, та особисте листування Джорджа Вашингтона не містять жодної згадки про такий замах, що увічнює таємниці, пов'язані зі "Змовою Гікі", в анналах американської історії.

Раніше Фокус писав про те, як виникли популярні американські символи, зокрема Дядько Сем.

А також ми розповідали, як американці планують відчистити Статую Свободи до її справжнього кольору.