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Технологии и наука

Не такие суровые и свободные. Ученые раскрыли истинное происхождение культовых ковбоев Америки

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Фото: pexels.com | Понимание истории появления крупного рогатого скота на американском континенте только что обновилось, и полученные результаты позволяют по-новому представить, кем были первые ковбои

Когда мы думаем о ковбоях, в нашем воображении часто возникают образы суровых мужчин в шляпах, скачущих по американскому Дикому Западу, но оказывается, что происхождение этих культовых фигур гораздо разнообразнее и неожиданнее, чем мы привыкли считать.

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Вопреки голливудским изображениям, первые ковбои в Америке не были одинокими всадниками, которых мы видим на экране. На самом деле они были выходцами из Мексики и Карибского бассейна, и многие из них попали в рабство, пишет IFLScience.

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История свидетельствует, что до 1492 года в Америке не было коров. Эти представители крупного рогатого скота, научно известные как Bos taurus, попали в Новый Свет в 16 веке, когда небольшое количество было перевезено на Карибские острова с Пиренейского полуострова через Канарские острова. По прибытии эти домашние коровы были разведены на месте, а затем отправлены в другие регионы, такие как Мексика, Панама и Колумбия, когда европейцы начали свою колонизацию и исследовательскую деятельность.

Однако недавнее исследование, проведенное учеными из Музея естественной истории Флориды, пролило новый свет на этот нарратив.

Несмотря на непреходящее значение коров в современном мире, мы удивительно мало знаем о первом крупном рогатом скоте, который пересек Атлантику, и о том, как он передвигался в раннюю постколумбовую эпоху. Чтобы разгадать эту тайну, исследователи обратились к анализу ДНК 21 образца коров, найденных на пяти испанских участках в Мексике и на Гаити, датируемых 16-18 веками. Затем они сравнили ДНК этих коров с ДНК известных европейских и африканских пород.

Сначала казалось, что результаты совпадают с устоявшейся историей, поскольку семь образцов имели генетические связи с Европой. Однако один образец, найденный на месте под названием Беллас Артес в Мексике, рассказал другую историю. Его родословная прослеживалась непосредственно из Африки. Это указывает на то, что он прибыл в Америку в начале 17-го века.

Николас Дельсол, специалист по зооархеологии и соавтор исследования, пояснил: "Эта находка подтверждает последние тенденции в истории рабства и центральную роль африканских невольников в разведении крупного рогатого скота".

Особенно интригует то, что эта африканская родословная предшествует первым задокументированным упоминаниям об африканском крупном рогатом скоте в исторических источниках примерно на 100 лет.

Исследователи выдвигают убедительную гипотезу: с расширением скотоводства в 16 веке возросла и потребность в квалифицированных скотоводах. До прибытия европейцев в Новый Свет коренное население не имело опыта работы с крупным рогатым скотом или другими европейскими домашними животными, что делало их непригодными для выполнения этой задачи.

Африканское происхождение крупного рогатого скота, Раннее американское скотоводство, Порабощенные африканские скотоводы, история Америки, кто такие ковбои, Скотоводство в Америке, Происхождение американских ковбоев Fullscreen
Исследователи выдвигают убедительную гипотезу: с расширением скотоводства в 16 веке возросла и потребность в квалифицированных скотоводах.
Фото: unsplash.com

В ответ работорговцы обратили свои взоры на Западную Африку, где похищали людей с опытом выпаса крупного рогатого скота. Возможно даже, что коров и невольников вывозили вместе.

Последствия этих выводов являются глубокими. Как отмечают авторы исследования, "вопрос о потенциальном африканском происхождении некоторого колониального скота имеет огромное историческое значение и глубокие социальные и культурные последствия, особенно если учесть центральную роль, которую играли африканские рабочие в создании ранчо в колониальной Америке".

По сути, это исследование предоставляет археологические генетические доказательства, которые согласуются с задокументированными аспектами ранней Испанской империи в Америке: организацией колониальной системы труда, временем начала африканской работорговли и специализацией порабощенных рабочих на управлении скотом.

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Хотя эти доказательства не являются вполне убедительными, они подтверждают гипотезу, что животных также завезли из Африки в Америку, показывая центральную роль, которую сыграли африканские пастухи в формировании нового сельскохозяйственного ландшафта прежде всего скотоводства.

Неожиданно это исследование показывает, что первые ковбои Америки были не одинокими всадниками в прериях, а скорее разнообразной группой людей, чей вклад в историю скотоводства только сейчас становится известным. Это напоминание о том, что история часто бывает сложнее и многограннее, чем мы воспринимаем на первый взгляд.

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