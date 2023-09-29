"Свидетельство о рождении" Дании. Наконец-то нашли того, кто вырезал руны камней в Еллинге

Рунические камни в Еллинге — важная мировая достопримечательность. Там нанесено первое письменное упоминание названия страны Danmark, найденное в пределах самой Дании. Сейчас же исследователи установили личности их создателей.

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Археологи сделали значительный прорыв в идентификации ремесленников, ответственных за вырезание исторических рун на Рунических камнях в Эллинге, Дания. Первый из двух камней установил король Горм Старым в честь своей жены Тюры. После этого второй камень установил сын короля Горма, Харальд I Синезубый, в память о своих родителях и в честь его победоносного правления Данией и Норвегией, а также его роли в обращении датского народа в христианство, пишет HeritageDaily.

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Большой камень в Еллинге — это своеобразное "свидетельство рождения" Дании. Сам камень имеет высоту 2,43 с и весит более 10 т.

Используя самую современную технологию 3D-сканирования, исследователи из Национального музея в Копенгагене провели тщательный анализ рунической резьбы, выгравированной на камнях. Как и индивидуальные стили почерка, техники, которыми пользуются рунические мастера, имеют уникальные характеристики. Эти отличия связаны с определенным углом, под которым держали долото, и силой, с которой ударяли по нему молотком.

Гормский рунный камень, сторона А Фото: Википедия

Исследовательская группа применила сравнительный подход, изучая углы углублений и промежутки между ними на камнях. А потому они установили значительную связь с другим Лаеборгским руническим камнем (Laeborg Runestone), расположенным примерно в 30 километрах к юго-западу от этого места.

Анализ показал, что Лаеборгским рунический камень имеет такую же технику резьбы, на котором также есть надпись: "Горм король сделал памятный камень в честь Тюры, своей жены, Дании повелитель/повелительница". Оригинал: "kurmr kunukr karthi kubl thusi aft thurui kunu sina tanmarkar but"

Королева Тюра упоминается на двух камнях как мать Харальда Синезубого, жена Горма Старшего и "покаянная Дании", но имя Тюры также упоминается на двух других рунических камнях: на Лаеборгским и на Bække 1.

По словам исследователей: "Открытие само по себе интересно тем, что может связать другого человека с династией правителей Дании в VIII веке, но оно особенно интересно тем, что реализация приносит с собой еще одно потрясающее открытие".

"Это совершенно невероятное открытие, что мы теперь знаем имя создателя рун камней в Еллинге, но что делает это открытие еще более важным, так это то, что мы знаем правителя Равнунге-Туэ. Это королева Тюра, то есть мать Харальда Синезубого, в этом больше не может быть никаких сомнений, и это выставляет открытие в совершенно ином свете", — говорит Лисбет Имер, рунолог из Национального музея.

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