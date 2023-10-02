Історія компромісу і мрії про річку: як Джордж Вашингтон обирав місце розташування Білого дому

У 1790 році прийняли Акт про резиденцію, який закликав до створення нової столиці. Тоді на чолі країни стояв Джордж Вашингтон. Хоча президент так і не дожив до завершення будівництва Білого дому, він мав значний вплив на його розвиток і розташування.

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Можливо, ви здивуєтеся, дізнавшись, що Джордж Вашингтон ніколи не жив у Білому домі, попри те, що був першим президентом Сполучених Штатів. Але саме він відіграв вирішальну роль у визначенні місця, де резиденцію побудують, пише Grunge.

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Як президент, Вашингтон мав право вирішувати, де розташують нову столицю. Він також мав право голосу щодо того, де в місті буде розташована будівля Капітолія та Білий дім. По суті, він з'єднав ці дві знакові будівлі через те, що ми зараз називаємо Пенсильванія Авеню. Трьох осіб, яким доручили керувати будівництвом у Вашингтоні, президент обрав особисто, зокрема архітектора Білого дому Джеймса Хобана.

Навіть після відходу з публічного життя Вашингтон продовжував брати активну участь у нагляді за будівництвом Білого дому та Вашингтона. Він купував землю під житло в місті та заохочував розвиток між Капітолієм та Білим домом, щоб стимулювати розширення міста.

Чому Білий дім розташований саме там, де він є сьогодні

Це рішення стало результатом значного політичного компромісу, відомого як Компроміс 1790 року. У той час столиця США знаходилася у Філадельфії, і переважали настрої залишити її в північних штатах. Однак жителі півдня, такі як Джеймс Медісон, були стурбовані втратою впливу і зростанням антирабовласницьких настроїв. Перенесення столиці на Південь розглядалося як спосіб мовчазного визнання рабства як інституту.

Однак у дебатах про перенесення столиці грали й інші фактори. Медісон і Томас Джефферсон виступали проти плану Александра Гамільтона зміцнити федеральний уряд, взявши на себе борги штатів, що принесло б вигоду корумпованим фінансовим спекулянтам. Після місяців переговорів досягнуто компромісу: підтримка фінансової схеми Гамільтона в обмін на перенесення столиці ближче до Півдня.

Джордж Вашингтон, сам житель півдня, підтримав перенесення столиці ближче до свого рідного регіону. Так народився Акт про резиденцію (the Residence Act).

Мрії про річку

Джордж Вашингтон мав глибокий зв'язок з річкою Потомак, на берегах якої знаходився його маєток Маунт-Вернон. Він усвідомлював економічний і політичний потенціал водойми, особливо якщо з'єднати її з річками Джеймс і Огайо. Таке з'єднання полегшило б подорожі і торгівлю всередині Сполучених Штатів і заохотило б торгівлю з сусідніми британськими та іспанськими територіями.

Для досягнення цієї мети Вашингтон відіграв вирішальну роль у створенні Потомакської компанії, яка працювала над будівництвом каналів і шлюзів для покращення судноплавства по річці. Його особисті інвестиції в розвиток Потомаку також вплинули на розташування столиці та Білого дому.

Цікаво, що Філадельфія, попередня резиденція уряду, провела десять років, намагаючись скасувати акт. Вони навіть запропонували великий особняк, щоб заманити Вашингтона, але він відмовився, вирішивши оселитися в скромнішому будинку у Філадельфії, продовжуючи працювати над Вашингтоном і Білим домом.

Отже, хоча Джордж Вашингтон ніколи не жив у Білому домі, його бачення і вплив вплетені в самі його основи. Його рішення на початку становлення нашої нації визначили хід історії та призвели до знакового розташування Білого дому вздовж річки Потомак, що уособлює дух компромісу та прогресу.

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