Симуляция путешествий во времени решит проблемы, не решаемые с помощью физики: что говорят ученые

Ученые не предлагают создать машину времени, но считают, что их теория может быть очень полезной для решения разных физических проблем.

Для людей время всегда идет только в одном направлении. Но для ученых, которые занимаются квантовой физикой время может быть более гибким. Ученые считают, что теоретически можно создать моделирование обратного течения времени. Авторы исследования, опубликованного в издании Physical Review Letters, считают, что моделирование путешествий во времени в прошлое может решить проблемы, которые являются не решаемыми с помощью обычной физики, пишет ScienceAlert.

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Ученые предлагают эксперимент, в котором исходное состояние частицы с помощью моделируемой петли времени, можно изменить, уже после того, как она получила такое состояние. Конечно, эти временные петли являются чисто гипотетическими, но ученые считают, что их можно смоделировать помощью схем квантовой телепортации, которые созданы из запутанных частиц и таким образом можно решить не решаемые с помощью обычной физики проблемы.

Ученые приводят простой пример для понимания сути эксперимента. Например, вы хотите сделать кому-то подарок и отправляете его получателю. Но он получит этот презент только через три дня. Но человек, который должен получить подарок, на следующий день после вашей отправки присылает вариант желаемого подарка. То есть вы не можете заранее знать, какой подарок нужно отправить. Но если использовать список полученных пожеланий, то можно изменить подарок, который вы уже отправили.

Ученые не предлагают создать машину времени, но считают, что их теория может быть очень полезной для решения разных физических проблем Фото: ScienceAlert

В своем моделировании ученые используют манипуляции с квантовой запутанностью, чтобы показать, что можно изменить свои действия в прошлом, чтобы получить желаемый результат в будущем. Квантовой запутанностью называется состояние, при котором свойства двух отдельных частиц становятся взаимосвязанными, еще до того, как эти свойства можно измерить. То есть измерение свойств одной частицы сразу же изменяет свойства другой частицы, независимо от их расстояния друг от друга. Ученые смогли даже повлиять на свойства одной частицы и увидели, как свойства другой частицы также изменились на большом расстоянии. Это и есть квантовая телепортация.

В своем исследовании ученые использовали запутанные частицы не только для перемещения информации на расстояние, но и в прошлое. Ученые объясняют, что после получения новой информации о первой частице, экспериментатор манипулирует второй частицей, чтобы изменить прошлое состояние первой частицы и таким образом меняется результат всего эксперимента.

Ученые не утверждают, что временные петли существуют, но квантовая теория позволяет создавать модели таких петель, которые могут использовать квантовую запутанность. Согласно их расчетам, такую гипотетическую временную петлю можно успешно использовать в 25% случаев, но ее реально можно проверить в эксперименте. Для этого можно использовать запутанные фотоны, то есть частицы света, чтобы изменить их состояния после того, как их отправили в специальную камеру, оснащенную фильтром для обнаружения измененных фотонов. Если эти частицы будут обнаружены, значит моделирование временной петли работает, говорят ученые.

Авторы исследования говорят, что они предлагают создать машину времени, а более глубоко погрузиться в основы квантовой механики. Моделирование путешествий во времени не позволяет вернуться назад и изменить прошлое, но оно позволяет изменить будущее, чтобы исправить текущие физические проблемы.

Фокус уже писал о том, что настоящим прорывов в физике стало открытие того факта, что такие неуловимые частицы, как нейтрино могут все же вступать во взаимодействие со светом. Раньше ученые считали, что это не может происходить.