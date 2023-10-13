Их не должно там быть. Обнаружены молодые звезды близко к черной дыре в центре Млечного Пути

Ученые обнаружили, что звезды формируются там, где согласно теориям, не могли появиться.

Авторы исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, заявили, что изучение звездного скопления рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* привело к неожиданному открытию. Астрономы нашли очень близко к черной дыре насколько очень молодых звезд. Но согласно нынешнему понимают формирования звезд и учитывая сильное гравитационное влияние черной дыры, а также среду, наполненную сильнейшим излучением, этих звезд здесь быть не должно, пишет Universe Today.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые изучили звездное скопление IRS 13 в центре Млечного Пути, где находятся огромные старые звезды очень близко друг к другу. Исследование показало, что здесь также находятся очень молодые звезды, возраст которых составляет всего несколько миллионов лет. Были обнаружены также 33 недавно образовавшиеся звезды.

Но скопление IRS 13 находится на расстоянии всего в половину светового года от сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, и здешние условия не позволяют появляться новым звездам. Но в скоплении находятся звезды из разных поколений.

Авторы исследования заявили, что изучение звездного скопления рядом с сверхмассивной черной дырой Стрелец A* привело к неожиданному открытию Фото: ESO/S. Brunier

Теперь же ученые считают, что могут объяснить, как сформировалось такое необычное звездное скопление. Авторы исследования считают, что на самом деле IRS 13 переместилось ближе к сверхмассивной черной дыре из-за взаимодействия с другими скоплениями, межзвездной средой и других внутренних процессов.

На определенном расстоянии скопление притянула ближе огромная гравитация черной дыры. Когда оно приблизилось к черному монстру, то образовавшаяся ударная волна спровоцировала появление новых звезд из пыли и газа, которые окружали скопление. Поэтому здесь были обнаружены очень молодые звезды.

По словам ученых, над этой загадкой астрономы ломали голову в течение 10 лет. И результаты могут объяснить наличие еще более молодых звезд в другом звездном скоплении под названием S-скопление, которое находится еще ближе к черной дыре.

Это исследование было проведено с помощью наблюдений космического телескопа Уэбб и ученые считают, что теперь можно объяснить существование очень молодых звезд очень близко к черным дырам и в других галактиках.

По словам ученых, они не только подтвердили факт существования очень молодых звезд близко к сверхмассивной черной дыре, но и впервые идентифицировали звезды разного возраста в скоплении, расположенном так близко к центру Млечного Пути.

Фокус уже писал о том, что на близкой к нам звезде постоянно происходят взрывы и ученые рассказали, что это значит для ее планет, похожих на Землю. Ученые провели новое исследование уже ставшей знаменитой звездной системы TRAPPIST-1.

Также Фокус писал о том, что, предназначенный для изучения темной материи и темной энергии, космический телескоп Евклид справился с опасным нарушением в работе приборов. Но, как раз этот сбой позволил получить очень необычное изображение космоса.