На страже кулинарии и организма: 5 полезных для здоровья свойств популярной специи

Популярная и проверенная тысячелетиями на пользу для организма специя не покидает кладовки нашей кухни, спустя века, не только благодаря своим богатым вкусовым качествам, но и из-за проверенных временем лечебных свойств.

Чеснок — это не просто вкусное дополнение к любимым миллионами людей блюдам. Это вековое растение, известное уже более 7 тыс. лет, является основным продуктом питания в различных культурах не только благодаря своим вкусовым качествам, но и полезным свойствам. В древних цивилизациях от Египта до территорий викингов чеснок был ценным продуктом, и даже Гиппократ, гигант античной медицины, использовал его для лечения многочисленных заболеваний. О его полезных свойствах, проверенных историей, пишет Study Finds.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

О полезных свойствах чеснока многие из нас слышали еще от своих прабабушек и прадедушек, которым в свою очередь передавали эти знания из поколения в поколение их родители. Так почему же на протяжении тысячелетий, такой крохотный и обыденный ингредиент продолжает быть на слуху из-за своих полезных свойств? Наука, интересующаяся чесноком не меньше, чем обычные люди, уже давно собрала множество исследований и фактов, подкрепляющих утверждения о пользе этого продукта питания. Вот некоторые из полезных качеств чеснока для нашего организма:

Борьба с вредными агентами и воспалениями. Чеснок содержит вещество, называемое аллицином. Когда вы измельчаете или раздавливаете чеснок, активируется фермент, который превращает другое соединение — аллиин — в аллицин. Аллицин — это могущественный защитник, защищающий организм от вредных веществ, которые могут повредить клетки. Защищает от назойливых грибков. Слышали ли вы, что чеснок используется для борьбы с грибками? В этом есть доля правды. Исследования подтверждают, что аллицин способен бороться с Candida albicans — распространенным грибком, вызывающим неприятные инфекции. Чеснок не только останавливает рост грибка, но и препятствует его распространению. Маленький, но богатый питательными веществами. Считайте, что чеснок — это маленькая сокровищница питательных веществ. Целая головка чеснока наполнена такими полезными веществами, как клетчатка, кальций, железо и даже витамин С. Хотя один зубчик может показаться не очень большим, в совокупности они обеспечивают хорошую дозу необходимых питательных веществ. Поддержка чистоты организма. Интересный факт — чеснок помогает печени лучше функционировать. Хорошо работающая печень необходима для того, чтобы избавляться от ненужных отходов в нашем организме. Исследования показывают, что чеснок может регулировать уровень печеночных ферментов, которые являются маркерами здоровья печени. Защита от вредных бактерий. Вы, наверное, слышали о кишечной палочке — печально известном виновнике пищевых отравлений по всему миру. Именно чеснок способен остановить ее развитие. На этом возможности чеснока не заканчиваются: он также способен бороться с сальмонеллой — другой бактерией, содержащейся в некоторых видах мяса и продуктов.

Независимо от того, наслаждаетесь ли вы его ярко выраженным вкусом или морщите нос от его аромата, чеснок доказал свою ценность на наших кухнях в течение тысячелетий. Его постоянное присутствие связано не только со вкусовыми качествами, но и с огромным количеством преимуществ для здоровья. И хотя мы далеко ушли от древней медицины, отрадно сознавать, что некоторые старые средства, такие как чеснок, не теряют своей эффективности и в современных условиях. Поэтому в следующий раз, когда вы будете готовить с чесноком, помните, что вы не только придаете блюду вкус, но и добавляете в него частичку здоровья.

Ранее Фокус писал о том, почему нас раздражает запах чеснока, но не его вкус. Резкий и неприятный запах изо рта, это цена, которую люди привыкли платить за включение чеснока в свои блюда, но ученые, разгадав причину его возникновения, нашли способ снизить его выраженность.

Также Фокус писал о том, как избавиться от запаха чеснока изо рта. Исследователи утверждают, что употребление всего одного продукта позволит существенно снизить запах чеснока изо рта.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.