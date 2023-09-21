Отгоняет не только вампиров: почему нас раздражает запах чеснока, но не его вкус

Резкий и неприятный запах изо рта, это цена, которую люди привыкли платить за включение чеснока в свои блюда, но ученые, разгадав причину его возникновения, нашли способ снизить его выраженность.

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Чеснок — популярный пищевой ингредиент на протяжении тысячелетий, известный своим сильным и слегка пряным вкусом, который придает блюдам особый аромат. Однако многие люди не в восторге от стойкого чесночного запаха изо рта. Почему нам нравится есть чеснок, но не нравится чесночный запах изо рта, выяснили ученые. О том, что они узнали и о спасительной роли молочных продуктов в борьбе с неприятным запахом пишет Live Science.

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Чесночный запах изо рта это ежедневный нежеланный спутник миллионов людей. Даже все наше пристрастие к самому чесноку не может перекрыть отвращение, как только мы слышим этот запах, исходящий отнюдь не из тарелки нашего вкусного завтрака. Но причина его появления долгое время оставалась тайной, пока исследователи не выяснили научные истоки этого явления. На удивление, все начинается именно с обычного чеснока. Дело в том, что при его измельчении выделяется смесь химических соединений, известных как сульфиды. Эти соединения и создают тот сильный чесночный аромат, который ассоциируется у нас с вкусными блюдами. По словам Шерил Барринджер, профессора пищевых наук из Университета штата Огайо, когда мы едим чеснок, эти ароматические соединения взаимодействуют с нашими органами чувств, делая это ощущение приятным. Но что происходит дальше?

Причина чесночного запаха изо рта кроется не только в кусочках чеснока, застрявших между зубами, но и в том, что происходит в желудке. Желудочный сок расщепляет чеснок, в результате чего образуются различные соединения. Одно из них, называемое аллилметилсульфидом (AMS), достаточно мало, чтобы пройти через стенки желудка и попасть в кровь. Проходя по телу и минуя легкие, AMS выделяется в воздух при выдохе, что приводит к появлению пресловутого чесночного запаха изо рта.

AMS может сохраняться в организме до 24 часов, но есть надежда избавиться от данного аромата гораздо быстрее. Исследователи обнаружили, что некоторые продукты питания, такие как яблоки, салат-латук и мята перечная, могут помочь уменьшить запах чеснока изо рта. Эти продукты содержат особые химические вещества, которые связываются с пахучими соединениями, содержащимися в чесноке, что делает их слишком крупными и не позволяет вывести из организма. Недавнее исследование, проведенное в 2023 г., также предполагает, что употребление в пищу йогурта из цельного молока может задерживать летучие соединения чеснока благодаря содержанию в нем жира и белка.

Почему же мы так любим чеснок, несмотря на его не самый приятный побочный эффект для нашего дыхания? Некоторые эксперты полагают, что его привлекательность может быть обусловлена его полезными свойствами. Чеснок содержит соединения, способствующие снижению артериального давления и обладающие противомикробными свойствами. Эти полезные свойства, помимо его вкусовых качеств, могут быть одной из причин, почему мы чуть ли не подсознательно всегда добавляем его в блюда.

Исследования на эту тему, хоть и любопытные и познавательные, не изменили кулинарный мир. С тех пор чеснок — это все так же любимый миллионами пищевой ингредиент, обладающий потенциальной пользой для здоровья, с сильным ароматом, который имеет свойство сохраняться дольше, чем нам хотелось бы. Хотя запах чеснока изо рта не является чем-то плохим по своей сути, он все же застает нас врасплох, и, иногда, влияет на ход наших планов, поскольку мы не привыкли воспринимать пищевые запахи в таком контексте. Если вас беспокоит этот запах, существуют методы, которые помогут уменьшить его присутствие после трапезы. В качестве альтернативы можно просто принять наличие этого спутника, как временную плату за наслаждение пропитанной чесноком вкусной едой.

Ранее Фокус писал о том, что у стариков действительно есть особый запах и о том, откуда он берется. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о том, что формирующаяся окаменелость у нас во рту является причиной неприятного запах. Наши важные защитники ротовой полости — миндалины, иногда становятся домом для жуткого и мерзкого образования, из-за которого порой их приходится удалять.

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