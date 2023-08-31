Коварная и зловонная окаменелость. Ученая раскрыла тайную причину плохого запаха изо рта

Наши важные защитники ротовой полости — миндалины, иногда становятся домом для жуткого и мерзкого образования, из-за которого порой их приходится удалять.

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Камни в миндалинах, скорее всего, редко вызовут понимание того, о чем идет речь у множества людей. Нет, это не какой-то новомодный драгоценный камень для украшения, а нечто гораздо менее гламурное и древнее. Эксперт в области паразитов и переносчиков болезней составила краткую инструкцию, позволяющую понять, что это за камни, как они появляются, к чему приводят и почему иногда может возникать ощущение, что у вас что-то застряло в горле, пишет IFLScience.

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Доктор Бэкки Коркилл, магистр наук в области молекулярной биологии паразитов и переносчиков болезней Ливерпульской школы тропической медицины, рассказывает, что прежде всего, если вы откроете рот и посмотрите в зеркало, то можете подумать, что эта маленькая болтающаяся частичка в задней части горла — миндалина. Это не так. Это язычок, который выполняет довольно аккуратную работу по предотвращению попадания обеда в наш нос. Настоящие же ключевые персонажи нашей истории – миндалины, расположены по обе стороны от язычка. Представьте себе их как защитную оболочку, мясистую и овальную, с небольшими складками и промежутками.

Именно в них иногда формируются причиняющие дискомфорт образования. Официальное их название — тонзиллолиты. Несмотря на его причудливость, по сути, они представляют собой скопление различных частиц, от остатков пищи до бактерий. Они выглядят как крошечные желтые или белые комочки, напоминающие маленькие камешки, отсюда и название, подобное сталактитам и сталагмитам.

В большинстве случаев эти камни безвредны. Но у них есть серьезная особенность, которая может морально вредить не только вам, но и окружающим людям: они могут вонять. Сильно вонять. Все это потому что они кишат бактериями, которые любят вырабатывать особый и не очень приятный тип сернистых соединений.

Если у вас чаще обычного появляется неприятный запах изо рта, возможно, виновник скрывается в криптах миндалин. Исследование, посвященное изучению зловонных камней в миндалинах, показало, что их источником являются анаэробные бактерии, которые не любят кислород. Эти бактерии выделяют соединения, которые, мягко говоря, не пахнут свежестью.

Впрочем, есть способы попытаться выгнать этих назойливых жильцов миндалин:

Кашель: иногда достаточно просто покашлять, чтобы избавиться от них.

Полоскание: Полоскание гортани соленой водой может потревожить их уютное место.

Использование посторонних предметов: Осторожное потыкивание ватным тампоном в радиусе миндалин может помочь, но давайте избегать зубных щеток, пальцев или чего-либо острого. Миндалины очень нежные и их лучше всего беречь.

Однако если незваные гости упрямятся, причиняют дискомфорт или часто дают о себе знать, врач может прибегнуть к более специализированным методам лечения, например, лазерной терапии для разглаживания миндалин или, в редких случаях, к их полному удалению. В любом случае, если Вас беспокоят эти или любые другие медицинские проблемы, всегда обращайтесь к специалисту. Ваши миндалины могут быть маленькими, но они являются важной частью вашего организма, и сохранение их здоровья означает сохранение здоровья и вас.

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Также Фокус писал о том, что плохая гигиена рта уменьшает размер мозга. Исследователи обнаружили, что плохая гигиена полости рта грозит уменьшением объема мозга и уменьшает умственные способности.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.