Підступна і смердюча скам'янілість. Вчена розкрила таємну причину поганого запаху з рота

Наші важливі захисники ротової порожнини — мигдалини, іноді стають домівкою для моторошного і мерзенного утворення, через яке часом їх доводиться видаляти.

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Камені в мигдаликах, найімовірніше, рідко викличуть розуміння того, про що йдеться, у безлічі людей. Ні, це не якийсь новомодний дорогоцінний камінь для прикраси, а щось набагато менш гламурне і давнє. Експертка в галузі паразитів і переносників хвороб склала коротку інструкцію, яка дає змогу зрозуміти, що це за камені, як вони з'являються, до чого призводять і чому іноді може виникати відчуття, що у вас щось застрягло в горлі, пише IFLScience.

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Доктор Беккі Коркілл, магістр наук у галузі молекулярної біології паразитів і переносників хвороб Ліверпульської школи тропічної медицини, розповідає, що насамперед, якщо ви відкриєте рота й подивитеся в дзеркало, то можете подумати, що ця маленька частинка, яка бовтається в задній частині горла, — мигдалина. Це не так. Це язичок, який виконує доволі акуратну роботу із запобігання потрапляння обіду в наш ніс. Справжні ж ключові персонажі нашої історії — мигдалини, розташовані по обидва боки від язичка. Уявіть собі їх як захисну оболонку, м'ясисту й овальну, з невеликими складками та проміжками.

Саме в них іноді формуються утворення, що завдають дискомфорту. Офіційна їхня назва — тонзилоліти. Незважаючи на її химерність, по суті, вони являють собою скупчення різних частинок, від залишків їжі до бактерій. Вони мають вигляд крихітних жовтих або білих грудочок, що нагадують маленькі камінчики, звідси й назва, подібна до сталактитів і сталагмітів.

У більшості випадків ці камені нешкідливі. Але в них є серйозна особливість, яка може морально шкодити не тільки вам, а й оточуючим людям: вони можуть смердіти. Сильно смердіти. Усе це тому що вони кишать бактеріями, які люблять виробляти особливий і не дуже приємний тип сірчистих сполук.

Якщо у вас частіше, ніж зазвичай, з'являється неприємний запах із рота, можливо, винуватець ховається в криптах мигдаликів. Дослідження, присвячене вивченню смердючих каменів у мигдаликах, показало, що їхнім джерелом є анаеробні бактерії, які не люблять кисень. Ці бактерії виділяють сполуки, які, м'яко кажучи, не пахнуть свіжістю.

Утім, є способи спробувати вигнати цих настирливих мешканців мигдаликів:

Кашель: іноді достатньо просто покашляти, щоб позбутися їх.

Полоскання: Полоскання гортані солоною водою може потривожити їхнє затишне місце.

Використання сторонніх предметів: Обережне потикання ватним тампоном у радіусі мигдаликів може допомогти, але давайте уникати зубних щіток, пальців або чогось гострого. Мигдалини дуже ніжні і їх найкраще берегти.

Однак якщо непрохані гості впираються, завдають дискомфорту або часто дають про себе знати, лікар може вдатися до більш спеціалізованих методів лікування, наприклад, лазерної терапії для розгладження мигдаликів або, в рідкісних випадках, до їх повного видалення. У будь-якому разі, якщо вас турбують ці або будь-які інші медичні проблеми, завжди звертайтеся до фахівця. Ваші мигдалини можуть бути маленькими, але вони є важливою частиною вашого організму, і збереження їхнього здоров'я означає збереження здоров'я і вас.

Раніше Фокус писав про чоловіка, у якого внаслідок поганої гігієни язик перетворився на зелене і волохате щось. У медичному випадку, який можна прийняти за наукову фантастику, зелений і волохатий язик дає нам унікальний урок пам'ятати про важливість гігієни порожнини рота.

Також Фокус писав про те, що погана гігієна рота зменшує розмір мозку. Дослідники виявили, що погана гігієна порожнини рота загрожує зменшенням обсягу мозку і зменшує розумові здібності.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.