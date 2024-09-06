Американець встановив рекорд, граючи ротом у пінг-понг зі стіною (відео)

Девід Раш зараз має найбільшу кількість одночасних титулів у Книзі рекордів Гіннеса у світі. Втім, він вирішив перевершити самого себе.

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5 вересня у світі був зафіксований черговий рекорд. Американець Девід Раш побив один зі своїх власних рекордів, використовуючи рот, щоб відбити м'яч для пінг-понгу від стіни 47 разів за 30 секунд. Він потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Про це йдеться в Ютуб-каналі Книги рекордів.

Так, мешканець Бойсе, штат Айдахо, який зараз має найбільшу кількість одночасних титулів у Книзі рекордів Гіннеса у світі, раніше встановив рекорд за найбільшу кількість разів, коли м’яч для пінг-понгу відбивався від стіни ротом.

Згодом Раш націлився перевершити самого себе і покращити свій результат.

"Я не був упевнений, чи зможу побити це, оскільки це надзвичайно складний рекорд, який вимагає швидкості, точності та послідовності", — сказав Раш.

Втім, чоловіку таки вдалося побити власний рекорд, зробивши 47 відскоків за 30 секунд.

"Звичайно, це не найприємніший рекорд, але я пишаюся докладеними зусиллями та сотнями невдач, які мені вдалося подолати, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса", — сказав він.

Нагадаємо, що жінка створила перуку і побила рекорд Книги Гіннеса. На "шиньйон для мамонта" пішло 800 пучків каштанового волосся та 2150 фунтів стерлінгів на придбання матеріалів.