Американец установил рекорд, играя ртом в пинг-понг со стеной (видео)

Дэвид Раш сейчас имеет наибольшее количество одновременных титулов в Книге рекордов Гиннеса в мире. Впрочем, он решил превзойти самого себя.

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5 сентября в мире был зафиксирован очередной рекорд. Американец Дэвид Раш побил один из своих собственных рекордов, используя рот, чтобы отбить мяч для пинг-понга от стены 47 раз за 30 секунд. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом говорится в Ютуб-канале Книги рекордов.

Так, житель Бойсе, штат Айдахо, который сейчас имеет наибольшее количество одновременных титулов в Книге рекордов Гиннеса в мире, ранее установил рекорд за наибольшее количество раз, когда мяч для пинг-понга отбивался от стены ртом.

Со временем Раш нацелился превзойти самого себя и улучшить свой результат.

"Я не был уверен, смогу ли побить это, поскольку это чрезвычайно сложный рекорд, который требует скорости, точности и последовательности", — сказал Раш.

Впрочем, мужчине таки удалось побить собственный рекорд, сделав 47 отскоков за 30 секунд.

"Конечно, это не самый приятный рекорд, но я горжусь приложенными усилиями и сотнями неудач, которые мне удалось преодолеть, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса", — сказал он.

Напомним, что женщина создала парик и побила рекорд Книги Гиннеса. На "шиньон для мамонта" ушло 800 пучков каштановых волос и 2150 фунтов стерлингов на приобретение материалов.