Вдохновила Дрю Беримор: женщина создала парик для мамонта и побила рекорд Книги Гиннеса (видео)

31-летняя девушка начала работать над проектом в феврале этого года, и завершила работу за месяц.

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В Нигерии женщина создала самый широкий парик в мире. На "шиньон для мамонта" ушло 800 пучков каштановых волос и 2150 фунтов стерлингов на приобретение материалов. Об этом пишет Mirror.

Благодаря своему творению Хелен Уильям побила рекорд на самый широкий парик в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Сделанный ею парик больше легкового автомобиля.

На парик ушло 800 пучков каштановых волос

Изделие имеет размеры почти 12 футов (3,65 м). 31-летняя девушка начала работать над проектом в феврале этого года, и завершила работу за месяц.

На парик ушло 800 пучков каштановых волос и 4 138 200 найр (2 150 фунтов стерлингов) на материалы. Для некоторых деталей она использовала швейную машину, но в основном шила их вручную, сшивая вместе на каркасе с помощью иглы и нитки.

Когда парик был готов, девушка добавила ему "блеска" с помощью 1000 стразов. Автор изделия говорит, что на создание изделия ее вдохновила Дрю Бэрримор, которая когда-то носила рекордно широкий парик.

Парик больше легкового автомобиля

Сейчас парик выставлен в офисе Хелен. Женщина является профессиональным парикмахером и рекордсменкой по закреплению наибольшего количества заколок (90 шт.) для волос в парике за 30 секунд.

"Я очень горжусь собой. Сейчас у меня три рекорда", — говорит Хелен.

Напомним, что на Закарпатье мужчина в униформе продавца и с париком пытался пробраться через границу. Пограничники быстро разоблачили выходку с переодеванием, хотя мужчина до последнего доказывал, что он — женщина.