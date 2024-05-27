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МирФан

Вдохновила Дрю Беримор: женщина создала парик для мамонта и побила рекорд Книги Гиннеса (видео)

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Парик получился длиной более 3 метров

31-летняя девушка начала работать над проектом в феврале этого года, и завершила работу за месяц.

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В Нигерии женщина создала самый широкий парик в мире. На "шиньон для мамонта" ушло 800 пучков каштановых волос и 2150 фунтов стерлингов на приобретение материалов. Об этом пишет Mirror.

Благодаря своему творению Хелен Уильям побила рекорд на самый широкий парик в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Сделанный ею парик больше легкового автомобиля.

На парик ушло 800 пучков каштановых волос Fullscreen
На парик ушло 800 пучков каштановых волос

Изделие имеет размеры почти 12 футов (3,65 м). 31-летняя девушка начала работать над проектом в феврале этого года, и завершила работу за месяц.

На парик ушло 800 пучков каштановых волос и 4 138 200 найр (2 150 фунтов стерлингов) на материалы. Для некоторых деталей она использовала швейную машину, но в основном шила их вручную, сшивая вместе на каркасе с помощью иглы и нитки.

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Когда парик был готов, девушка добавила ему "блеска" с помощью 1000 стразов. Автор изделия говорит, что на создание изделия ее вдохновила Дрю Бэрримор, которая когда-то носила рекордно широкий парик.

Парик больше легкового автомобиля Fullscreen
Парик больше легкового автомобиля

Сейчас парик выставлен в офисе Хелен. Женщина является профессиональным парикмахером и рекордсменкой по закреплению наибольшего количества заколок (90 шт.) для волос в парике за 30 секунд.

"Я очень горжусь собой. Сейчас у меня три рекорда", — говорит Хелен.

Напомним, что на Закарпатье мужчина в униформе продавца и с париком пытался пробраться через границу. Пограничники быстро разоблачили выходку с переодеванием, хотя мужчина до последнего доказывал, что он — женщина.