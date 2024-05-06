На Закарпатье мужчина в униформе продавца и с париком пытался пробраться через границу (видео)

Мужчина пытался попасть за границу по паспорту сестры. Пограничники выходку с переодеванием быстро разоблачили, хотя мужчина до последнего доказывал, что он — женщина.

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На Закарпатье украинские пограничники на границе с Румынией задержали 44-летнего мужчину в женском наряде, который пытался пробраться через границу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пойманный мужчина был одет в форму продавца супермаркета Biedronka. Пограничный наряд быстро разоблачил маневр с переодеванием "туристки".

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"Волшебная "Сергиетта" спланировала путешествие за границу. 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией. "Фэшн-лук", макияж с париком — именно в таком виде, имея с собой паспорт сестры, украинец прибыл на Закарпатье", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина до последнего стоял на своем: он — гражданка Украины.

В отношении нарушителя составлен протокол об админправонарушении, дело рассмотрит суд.

Напомним, что 11 апреля в Службу доверия Государственной пограничной службы позвонил мужчина и сообщил, что "хочет сдаться" пограничникам. Он рассказал, что хотел попасть в Румынию, но заблудился, и уже несколько дней ничего не ел и не пил. Из-за безысходности он просил о помощи.

Ранее сообщалось, что украинец притворился нигерийцем, чтобы сбежать за границу. На паспортном контроле он предоставил пограничникам копию загранпаспорта иностранного гражданина.