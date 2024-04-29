"Пришлось раздеться": в ГПСУ рассказали о самых "ярких" попытках уклонистов пересечь границу

По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, в первое время все способы уклонистов удивляли, однако потом это стало обыденностью. Мужчины тратят огромные деньги за то, чтобы покинуть родину.

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В Украине более двух лет действует военное положение, в связи с чем существуют ограничения на пересечение границы. Спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко в интервью "Укринформу" рассказал, какая попытка незаконного выезда из страны запомнилась ему больше всего.

По его словам, еще в начале вторжения большим удивлением были случаи, когда мужчины переодевались в женскую одежду или же прятались в бэби-боксах. Спустя время все это начало восприниматься как обыденность.

"Но мне лично запомнился случай, когда мужчина спрятался в конструктивной особенности транспортного средства, забравшись в нишу для запасного колеса. Чтобы туда втиснуться, ему пришлось раздеться до нижнего белья. За рулем была иностранка. И если мужчина понес административную ответственность, то женщине предусмотрена уголовная ответственность", — заявил Андрей Демченко.

Также был еще один случай, который связан с особенностями транспортного средства, продолжает спикер ГПСУ. В микроавтобусе сделали специальную перегородку, и пока пограничники проверяли отсек для багажа, то нарушители перебегали на места для пассажиров. Когда те шли обратно, уклонисты возвращались обратно.

"То есть, к перенаправлению тщательно готовятся, потому что это немалые средства. И когда видишь, каким образом пытаются покинуть пределы Украины, становится грустно. Нарушители тратят средства, которыми обогащают преступников, лучше бы они направили их на подразделения сил обороны, которые ценой собственной жизни защищают Украину", — подытожил Андрей Демченко.

Напомним, 28 апреля сообщалось, что военные могут выехать из Украины во время отпуска, но для этого нужно собрать множество документов. Решение о том, разрешать ли бойцу ВСУ покинуть пределы страны принимает командир части. Предупредить о своих планах необходимо минимум за 15 дней, однако военнослужащему могут и отказать.