"Довелося роздягнутися": у ДПСУ розповіли про "найяскравіші" спроби ухилянтів перетнути кордон

За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, спочатку всі способи ухилянтів дивували, проте потім це стало буденністю. Чоловіки витрачають величезні гроші за те, щоб покинути Батьківщину.

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В Україні понад два роки діє воєнний стан, у зв'язку з чим існують обмеження на перетин кордону. Спікер Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в інтерв'ю "Укрінформу" розповів, яка спроба незаконного виїзду з країни запам'яталася йому найбільше.

За його словами, ще на початку вторгнення великим здивуванням були випадки, коли чоловіки переодягалися в жіночий одяг або ж ховалися в бебі-боксах. Через деякий час усе це почало сприйматися як буденність.

"Але мені особисто запам'ятався випадок, коли чоловік сховався в конструктивній особливості транспортного засобу, забравшись у нішу для запасного колеса. Щоб туди втиснутися, йому довелося роздягнутися до спідньої білизни. За кермом була іноземка. І якщо чоловік поніс адміністративну відповідальність, то жінці передбачена кримінальна відповідальність", — заявив Андрій Демченко.

Також був ще один випадок, який пов'язаний з особливостями транспортного засобу, продовжує речник ДПСУ. У мікроавтобусі зробили спеціальну перегородку, і поки прикордонники перевіряли відсік для багажу, то порушники перебігали на місця для пасажирів. Коли ті йшли назад, ухилянти поверталися назад.

"Тобто, до перенаправлення ретельно готуються, бо це чималі кошти. І коли бачиш, у який спосіб намагаються покинути межі України, стає сумно. Порушники витрачають кошти, якими збагачують злочинців, краще б вони спрямували їх на підрозділи сил оборони, які ціною власного життя захищають Україну", — підсумував Андрій Демченко.

Нагадаємо, 28 квітня повідомлялося, що військові можуть виїхати з України під час відпустки, але для цього потрібно зібрати безліч документів. Рішення про те, чи дозволяти бійцю ЗСУ покинути межі країни ухвалює командир частини. Попередити про свої плани необхідно мінімум за 15 днів, проте військовослужбовцю можуть і відмовити.