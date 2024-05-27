Надихнула Дрю Берімор: жінка створила перуку для мамонта і побила рекорд Книги Гіннеса (відео)

31-річна дівчина почала працювати над проєктом у лютому цього року, і завершила роботу за місяць.

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У Нігерії жінка створила найширшу перуку у світі. На "шиньон для мамонта" пішло 800 пучків каштанового волосся та 2150 фунтів стерлінгів на придбання матеріалів. Про це пише Mirror.

Завдяки своєму витвору Хелен Вільям побила рекорд на найширшу перуку в світі, занесений в Книгу рекордів Гіннеса. Зроблена нею перука більша за легковий автомобіль.

На перуку пішло 800 пучків каштанового волосся

Виріб має розміри майже 12 футів (3,65 м). 31-річна дівчина почала працювати над проєктом у лютому цього року, і завершила роботу за місяць.

На перуку пішло 800 пучків каштанового волосся та 4 138 200 найр (2 150 фунтів стерлінгів) на матеріали. Для деяких деталей вона використовувала швейну машину, але в основному шила їх вручну, зшиваючи разом на каркасі за допомогою голки та нитки.

Коли перука була готова, дівчина додала їй "блиску" за допомогою 1000 стразів. Авторка виробу говорить, що на створення виробу її надихнула Дрю Беррімор, яка колись носила рекордно широку перуку.

Перука більша за легковий автомобіль

Зараз перука виставлена в офісі Хелен. Жінка є професійною перукаркою та рекордсменкою із закріплення найбільшої кількості заколок (90 шт.) для волосся у перуці за 30 секунд.

"Я дуже пишаюся собою. Зараз у мене три рекорди", — говорить Хелен.

Нагадаємо, що на Закарпатті чоловік в уніформі продавця та з перукою намагався пробратися через кордон. Прикордонники витівку з перевдяганням швидко викрили, хоча чоловік до останнього доводив, що він — жінка.