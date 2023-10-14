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Охотились на главных хищников Евразии: ученые открыли новую правду о неандертальцах

Ася Небор-Николайчук
Фото: Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-42764-0 | Новое исследование доказывает, что неандертальцы охотились на пещерных львов

Новое исследование доказывает, что неандертальцы охотились на пещерных львов. Об этом ученые узнали исследовав кости этих хищников.

Недавнее исследование показало, что неандертальцы когда-то охотились на пещерных львов и даже использовали их кожу. Это открытие проливает свет на интересный аспект поведения древних людей, который ранее был неизвестен, пишет Phys.org.

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Исследование произошло в пещере Единорога, расположенной в горах Гарц в Германии, во время раскопок в 2019 году. Среди останков животных Ледникового периода найдено несколько костей пещерного льва. Эти кости были похоронены в слое, которому более 200 000 лет, примерно в 30 метрах от входа.

Что делает это открытие действительно выдающимся, так это идентификация кости пальца ноги пещерного льва, которая имела след от пореза. Это привело исследователей к выводу, что неандертальцы не только охотились на этих хищников, но и использовали их шкуры для различных целей.

Однако важно отметить, что кости не являются прямым доказательством охоты. Чтобы рассмотреть результаты исследования в контексте, ведущий автор Габриэле Руссо из Тюбингенского университета в Германии проанализировала останки пещерного льва, найденные в Баварии. Обнаружено необычное повреждение на одном из его ребер. Работая с археологом доктором Аннемике Милкс из Университета Рединга, они определили, что это повреждение является следствием удара оружия.

По словам Руссо, "повреждение ребра четко отличается от следов укусов хищников и показывает типичную картину излома, характерную для повреждений, вызванных охотничьим оружием". Доктор Милкс добавил: "Лев, вероятно, убит ударом копья в живот, когда уже лежал на земле".

Этот 50 000-летний скелет является первым конкретным доказательством того, что неандертальцы были умелыми охотниками на пещерных львов. Следы порезов на костях также свидетельствуют о том, что они не только убивали этих высших хищников, но и потребляли их мясо.

Пещерные львы были грозными созданиями, высотой в плечах около 1,3 метра. Примерно 200 000 лет они были главными хищниками Евразии, охотясь на крупных травоядных животных, таких как мамонты, бизоны, лошади и даже пещерные медведи. Их присутствие в пещерах Ледникового периода и принесло им их название.

До этого исследования считалось, что взаимодействие между людьми и пещерными львами началось только с появлением Homo sapiens. Некоторые из древнейших произведений искусства, созданных Homo sapiens, найденные в регионе Швабская Юра на юго-западе Германии, содержат изображения пещерного льва в качестве ведущего мотива, включая знаменитого человека-льва из слоновой кости, датируемого примерно 40 000 лет назад. Кроме того, пещерные львы изображены на наскальных рисунках в пещере Шове на юго-востоке Франции, которые датируются примерно 34 000 лет назад.

Новое исследование показывает, что пещерные львы имели особое значение и для неандертальцев. Томас Тербергер, представитель проекта, добавляет, что "интерес людей к получению уважения и власти с помощью львиного трофея уходит корнями в поведение неандертальцев, и до современных времен лев остается мощным символом правителей".

Это исследование добавляет к растущему массиву доказательств, свидетельствующих о поведенческом сходстве между неандертальцами и ранними Homo sapiens. Роль пещерных львов в культуре неандертальцев предполагает более сложное поведение и, возможно, даже проложила путь для дальнейшего культурного развития Homo sapiens.

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