Кулинария неандертальцев: они не просто использовали огонь, но и готовили пищу, как Homo Sapiens

Как оказалось, неандертальцы не только пользовались огнем, но и умели его добывать. Об этом свидетельствует новое исследование, которое также доказывает, что они не сильно отставали от нас в кулинарии.

Представьте себе неандертальцев, которые у костра и готовят еду. Это может звучать как сцена из доисторического фильма, но это реальность, о чем свидетельствуют более чем двадцатилетние археологические исследования, пишет IFLScience.

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Результаты показывают, что неандертальцы были не только умными, но и достаточно умелыми в контроле и использовании огня для различных целей, в частности для приготовления пищи.

Недавние исследования показали, что эти ныне вымершие гоминиды охотились на львов, изготавливали собственный клей и украшали себя индивидуальными украшениями. Но настоящим открытием является то, что они умели готовить пищу.

Диего Анджелуччи, археолог из Университета Тренто и соавтор исследования, заключает: "Это подтверждает наши наблюдения и теории из предыдущих исследований. Неандертальцы привыкли есть приготовленную пищу, и эта способность подтверждает, что они были столь же искусными, как и Homo sapiens, которые жили тысячелетиями позже".

Хотя ранее считалось, что неандертальцы умели пользоваться огнем, новое исследование доказывает, что они могли не только пользоваться им, но и добывать его, поэтому он был центральным элементом их повседневной жизни, служа для приготовления пищи, обогрева и даже защиты.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи изучили остатки древних очагов в пещере Грута-де-Оливейра в Португалии. Эта пещера является важным археологическим памятником, слои которой датируются примерно 120 000 лет назад. Считается, что неандертальцы населяли эти пещеры между 100 000 и 70 000 лет назад.

В этой пещере команда обнаружила десяток костров, заполненных остатками сожженных костей, дерева и пепла. Красная окраска подстилающей породы, свидетельствующая об интенсивном нагреве, подтвердила, что эти костры были построены и использовались намеренно. Эти доказательства не оставляют сомнений в том, что неандертальцы научились использовать огонь, делая свою повседневную жизнь более комфортной.

Еще интереснее то, что исследователи смогли выяснить, как могла выглядеть кухня неандертальцев и как они готовили пищу. Очаги содержали останки таких животных, как козы, олени, лошади, аурохи (вымершие быки), носороги и даже черепахи, что указывает на то, что неандертальцы ими питались.

Однако, как именно они разжигали костры, остается загадкой. Анджелуччи предполагает, что они могли использовать технику, похожую на удары кремневых камней, чтобы зажечь трут, но конкретных доказательств этому не найдено.

Сравнение их находок с более поздними человеческими обитателями той же территории, вероятно, Homo sapiens, выявило удивительное сходство в их образе жизни в пещерах. Неандертальцы, похоже, жили подобным образом и демонстрировали похожие навыки, что указывает на их интеллект.

А потому это исследование дает ценную информацию об интеллекте и способностях неандертальцев. Они были не просто примитивными существами; они знали, как использовать силу огня для приготовления пищи и других целей, внося нотку домашнего уюта в свою древнюю жизнь.

Способность контролировать огонь является важной вехой в эволюции человека, и, похоже, неандертальцы не сильно отставали в этом от наших предков Homo sapiens. Эти находки напоминают нам, что история нашей человеческой родословной полна открытий, которые ждут, чтобы пролить свет на наше общее прошлое.

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