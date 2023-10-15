Немножко боли и удовольствия. Почему люди так любят острую пищу и помогает ли она жить дольше

Исследователи годами пытаются разгадать тайну того, почему так много людей питают слабость к острой пище и как именно она влияет на наш организм.

У всех людей на планете разная толерантность к острой пище: некоторым нравится жжение, которая она вызывает, а другие попросту не способны его переносить. Не менее неоднозначным является отношение к острой еде и среди ученых — они десятилетиями пытаются понять, почему людям так нравятся подобные блюда и какое влияние потребление острого перца оказывает на организм человека, пишет Inverse.

Любопытно, что люди являются единственным известным видом на Земле, который осознанно потребляет острую пищу, несмотря на то, что она вызывает весьма неприятные последствия в виде жжения на губах, во рту, а порой и в желудке.

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Эпидемиолог из Университета Теннесси Пол Терри сосредоточился на изучении того, как острая пища может повлиять на здоровье человека и потенциально ухудшить симптомы, связанные с хроническими заболеваниями, каким и как воспалительные заболевания кишечника. Кроме того, исследователь изучает то, как острая диета может влиять на продолжительность жизни человека.

За остроту перца отвечает капсаицин — химическое соединение, которое в той или иной степени содержится в перце. По мере увеличения содержания этого вещества в перце растет и его рейтинг по шкале Сковилла, которая количественно определяет ощущение остроты.

Исследователям уже известно, что капсаицин имеет острый вкус, так как активирует определенные биологические пути у млекопитающих — те самые, которые активируются при высоких температурах. При этом боль, вызываемая острой пищей, провоцирует выброс эндорфинов и дофамина, что может вызвать чувство облегчения, а порой даже некоторую эйфорию. По словам Терри, именно этим моет объясняться то, почему так много людей предпочитают потреблять острую пищу.

Предыдущие исследования уже показали, что краткосрочные последствия потребления чрезвычайно острой пищи могут варьироваться от приятного ощущения тепла до неприятного жжения на губах, языке и во рту. Кроме того, это также может привести к другим различным формам дискомфорта в пищеварительном тракте, а порой даже рвоте или головной боли.

Терри отмечает, потребление острой пищи у некоторых людей может вызвать такие симптомы, как:

мигрень;

боль в животе;

диарея.

В таких случаях ученые советуют отказаться от потребления острой пищи. С другой стороны для многих людей в разных уголках мира потребление острой пищи является частью долгосрочного образа жизни, на который в особенности влияют география и культура. К слову, некоторые исследования также обнаружили, что острая пища помогает контролировать болезни пищевого происхождения.

В то же время эпидемиологи-диетологи десятилетиями пытаются понять потенциальные риски и преимущества долгосрочного употребления острой пищи для таких заболеваний как:

ожирение;

сердечно-сосудистые заболевания;

рак;

болезнь Альцгеймера;

изжога;

язва;

психологическое здоровье;

чувствительность к боле;

смерть от всех причин.

Увы, результаты исследований являются неоднозначными. Например, результаты свидетельствуют о том, что острая пища не вызывает язвы желудка, однако связь с развитием рака желудка не так однозначна. Крупные исследования также показывают, что потребление острой пищи не увеличивает риск смертности от всех причин, а фактически даже снижает этот риск.

Однако, по словам Терри, стоит учитывать, что рацион человека является частью более широко набора факторов образа жизни, таких как физическая активность, относительная масса тела, потребление табака и алкоголя, которые также оказывают влияние на наш организм.

Терри отмечает, что вокруг потребления человеком острой пищи все еще остается слишком много загадок. Во-первых, ученые до сих пор не понимают, почему одни люди любят острую пищу, а другие нет. Во-вторых, не ясным остается то, как потребление острого перца влияет на наше биологическое и психологическое здоровье.

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