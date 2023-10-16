Астрономы сделали новые открытия на трех карликовых планетах на краю Солнечной системы (фото)

С помощью космического телескопа Уэбб ученые изучили особенности Седны, Гунгуна и Квавара.

В поясе Койпера, огромном регионе на краю Солнечной системы, находится бесчисленное количество ледяных объектов разных форм размеров. Учитывая то, что пояс Койпера начинается за орбитой Нептуна, то эти объекты называются транснептуновыми. Именно здесь расположены три карликовые планеты под названием Седна, Гунгун и Квавар и с помощью космического телескопа Уэбб астрономы провели новое тщательное исследование этих объектов. Результаты опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Universe Today.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Одной из задач космического телескопа Уэбб является изучение пояса Копера и объектов, которые находятся в нем. Международная группа ученых в рамках нового исследования уделила особое внимание трем карликовым планетам – Седне, Гунгуну и Квавару. Все три объекта имеют почти одинаковый размер, который составляет 1000 км.

Эти транснептуновые объекты особенно интересны астрономам из-за их размера, орбит и состава. Другие подобные объекты в поясе Койпера, такие как Плутон, Эрида и Макемаке сохранили на своей поверхности летучие льды, такие как азот и метан. Поэтому ученые хотели выяснить, есть ли эти летучие вещества на поверхности трех карликовых планет.

Карликовая планета Седна. Иллюстрация Фото: Universe Today

Хотя все три объекта имеют почти одинаковый размер, их орбиты отличаются. Седна имеет эллиптическую орбиту и ближе всего к Солнцу находится на расстоянии в 76 астрономических единиц (1 а.е. – это расстояние от Солнца до Земли и она равна 150 млн км), а дальше всего от Солнца – на расстоянии в 1000 а.е. У Гунгуна такая же вытянутая орбита, хотя ближе всего к Солнцу он находится на расстоянии в 33 а.е, а дальше всего – на расстоянии в 100 а.е. При этом Квавар имеет почти круговую орбиту и вращается вокруг Солнца на расстоянии в 43 а.е.

Сравнение размеров Земли, Луны и Гунгуна Фото: Wikipedia

Таким образом все три карликовые планеты имеют разную температуру и разный уровень получаемого солнечного излучения. Стоит сказать, что Седна вообще во время движения перемещается из пояса Койпера и выходит за границы гелиосферы, то есть региона, наполненного солнечными частицами.

Наблюдения за этими объектами на окраинах Солнечной системы позволило сделать несколько важных открытий. В составе этих карликовых планет были обнаружены легкие углеводороды и сложные органические молекулы.

Квавар с кольцами и спутником Вейвотом (слева). Иллюстрация Фото: Wikipedia

Ученые обнаружили большое количество этана на всех трех телах, особенно на Седне, где также были обнаружены ацетилен и этилен. По словам астрономов, если бы этан и другие вещества находились на поверхности в течение длительного времени, они бы превратились в еще более сложные молекулы при облучении. Этот результат согласуется с предыдущими исследованиями, которые указывали на то, что все три объекта имеют разную геотермальную историю.

Эти результаты имеют важное значение для изучения таранснептуновых объектов в поясе Койпера. Теперь ученые получили больше информации о формирования таких объектов за пределами линии замерзания в Солнечной системе, когда летучие соединения замерзают. Также текущие результаты помогут лучше понять обработку солнечным излучением льда на поверхности тел во внешней Солнечной системе.

Как уже писал Фокус, впервые в истории ИИ обнаружил сверхновую без помощи человека. Искусственный интеллект обнаружил, подтвердил и классифицировал взрыв сверхновой самостоятельно.