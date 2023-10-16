Впервые в истории ИИ обнаружил сверхновую без помощи человека: что известно

Искусственный интеллект обнаружил, подтвердил и классифицировал взрыв сверхновой самостоятельно.

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Американские ученые создали новый ИИ под названием BTSbot для обнаружения взрывов сверхновых. Для его обучения использовались 1,4 млн изображений космоса. Как сообщили астрономы из Северо-Западного университета, США, впервые в истории ИИ самостоятельно, без помощи человека обнаружил, подтвердил и классифицировал сверхновую. Новая система ИИ, по слова исследователей, позволяет ускорить процесс обработки данных наблюдений за космосом и может более точно находить и определять сверхновые, чем человек, пишет ScienceAlert.

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BTSbot самостоятельно после анализа большого количества данных, полученных Установкой для поиска транзиентов имени Цвикки (ZTF), размещенной на телескопе в Паломарской обсерватории, США, обнаружил и классифицировал сверхновую под названием SN2023tyk.

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Данные ZTF были получены 3 октября, а уже через 2 дня в этих данных BTSbot обнаружил космический взрыв. Еще два дня ИИ потребовалось для классификации этого взрыва и оказалось, что это сверхновая типа Ia. По словам ученых, теперь поиск и классификация сверхновых значительно ускорится, благодаря использованию ИИ.

Сверхновые типа Ia происходят, когда взрываются такие звезды, как белые карлики Фото: space.com

Сверхновые, которые возникают при взрыве звезд, являются очень яркими событиями и выделяют очень много энергии и света. Но их находят не так часто и это связано со сложностями в их обнаружении. Для этого астрономы изучают длительное время огромные объемы данных, которые получают телескопы при обзоре космоса. Поэтому ученые обнаружили лишь небольшую часть всех сверхновых, которые взрываются во Вселенной.

Сверхновые типа Ia происходят, когда взрываются такие звезды, как белые карлики. Они являются остатками не очень массивных звезд. Такой тип сверхновых особенно важен для астрономов, ведь их можно использовать для измерения расширения Вселенной.

По словам ученых, использовании ИИ при поиске и классификации сверхновых значительно ускоряет и упрощает исследование таких космических взрывов. Ведь их изучение помогает лучше понять жизненные циклы звезд, а также происхождение химических элементов, которые создают сверхновые, таких как углерод, железо и золото.

BTSbot, говорят ученые, во многом сокращает роль человека в обработке данных и таким образом можно обнаружить намного больше сверхновых за более короткое время.

Фокус уже писал о том, что ученые создали впервые трехмерную модель экзотической сверхновой.

Также Фокус писал о том, что новая Обсерватория имени Веры Рубин поможет раскрыть секреты темной материи и энергии. Возможно, окажется, что Эйнштейн ошибался и придется менять теорию относительности для описания этих явлений.