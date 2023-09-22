На создание первой в мире 3D-модели экзотической сверхновой ушло 5 млн часов: что получилось (фото)

Чтобы понять процессы, происходящие внутри необычных космических взрывов, ученые создали уникальное моделирование.

Related video

Когда самые большие звезды во Вселенной умирают, они взрываются сверхновыми – одними из самих мощных космических взрывов. После этого от звезд остаются нейтронные звезды, черные дыры или же они полностью исчезают. Очень сложно понять, что именно происходит внутри сверхновых, а еще тяжелее понять процессы, происходящие в самых редких типах таких космических взрывов – экзотических сверхновых. Но с помощью суперкомпьютеров астрономы смогли создать первую в мире 3D-модель экзотических сверхновых в высоком разрешении. На это ушло 5 млн часов. Результаты исследования были опубликованы в издании The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые уже раньше создавали модели того, что происходит во время взрыва обычной сверхновой. Но за последние несколько лет астрономы обнаружили очень редкие типы таких космических взрывов, которые назвали экзотическими сверхновыми. Такие взрывы ярче в десятки и сотни раз обычных сверхновых и продолжаются намного дольше.

Важно

Вокруг Солнечной системы взрываются абсолютно невидимые сверхновые: новая теория

Экзотические сверхновые примерно в 100 раз ярче обычных сверхновых, которые обычно сохраняют свою яркость от нескольких недель до нескольких месяцев. Но редкий тип взрывов сохраняет свою яркость в течение нескольких лет и даже дольше.

Трехмерное моделирование экзотической сверхновой показывает турбулентные структуры, возникающие во время выброса материала при взрыве. Благодаря трехмерному моделированию ученые получают более глубокое понимание физических процессов взрывов своеобразных сверхновых и могут объяснить наблюдаемые явления и характеристики этих необычных сверхновых Фото: ScienceAlert

Ученые предполагают, что экзотическими сверхновыми взрываются звезды, масса которых в 80 — 140 раз больше массы Солнца. Эти необычные сверхновые могут дать важную информацию об эволюции самых огромных звезд во Вселенной.

Используя новейшие суперкомпьютеры, которые потратили на создание первой в мире 3D- модели экзотической сверхновой 5 млн часов, ученые получили впечатляющий результат.

Астрономы смогли смоделировать, как турбулентные структуры внутри взрыва экзотической сверхновой влияют на яркость и структуру всей сверхновой. По словам авторов исследования, турбулентность играет решающую роль в процессе взрыва сверхновой. Эти турбулентные структуры перемешивают и искажают материю, что влияет на высвобождение и передачу энергии, таким образом яркость и внешний вид сверхновой меняются.

Физическое разделение экзотической сверхновой с четырьмя различными цветовыми частями, представляющими разные физические величины: I - температура, II - скорость, III - плотность энергии и IV - плотность газа. Белый пунктирный круг указывает положение фотосферы сверхновой. Судя по этому изображению, вся звезда становится неспокойной изнутри. Позиции, в которых сталкиваются выброшенные материалы, точно соответствуют фотосфере, что указывает на образование теплового излучения во время этих столкновений, которое эффективно распространяется наружу и одновременно создает неровный газовый слой. Это изображение помогает понять основную физику экзотических сверхновых и дает объяснение наблюдаемым явлениям Фото: ScienceAlert

По словам ученых, для того, чтобы лучше понять природу экзотических сверхновых нужно провести дополнительные исследования.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили новый тип космических взрывов, которые превышают яркость Солнца в 100 млрд раз. То есть они ярче, чем все известные сверхновые, но причина их появления пока остается неизвестной.

Также Фокус писал о том, что благодаря космическому телескопу Уэбб астрономы смогли обнаружить ранее неизвестные структуры внутри остатка сверхновой SN 1987A.

Напоминаем, что ученые пришли к выводу, что в нашей галактике существует намного больше остатков сверхновых, чем смогли обнаружить астрономы, как уже писал Фокус.