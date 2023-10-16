Заглянул в душу. Телескоп Хаббл сделал снимок космического "головастика" в красном "море" туманности (фото)

На новом изображении туманности Душа виден газовый кокон, где появляются новые звезды.

Ученые из NASA показали новый снимок части туманности Душа (ее еще называют IC 1848), где на красном фоне выделяется темный газовый пузырь, похожий на головастика. В этом пузыре происходит формирование новых звезд, пишет Live Science.

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Космический телескоп Хаббл сделал новое изображение части туманности Душа, расположенной на расстоянии в 7 тысяч световых лет от Земли в спиральном рукаве Персея нашего Млечного Пути.

Туманность Душа является эмиссионной туманностью, которая излучает свой собственный свет. Красный цвет туманности связан с тем, что она излучает особый тип света, который появляется, когда электроны внутри атомов водорода теряют свою энергию. Особенно на фоне красного цвета туманности, состоящей из пыли и газа, выделяется более темный объект, который по форме напоминает головастика.

Особенно на фоне красного цвета туманности, состоящей из пыли и газа, выделяется более темный объект, который по форме напоминает головастика Фото: NASA

Этот объект, который представляет собой газовый пузырь, называется свободно плавающей испаряющейся газовой глобулой. Такие объекты представляют собой маленькие туманности, состоящие из очень плотно размещенного молекулярного водорода. Здесь настолько высокая плотность, что газ сжимается и это приводит к появлению новых звезд. Такие глобулы всегда намного темнее, чем туманность, в которой они находятся.

Полный вид туманности Душа Фото: NASA

Именно это глобула выделяется на фоне себе подобных. Если другие испаряющиеся газовые глобулы соединены со своими туманностями, то свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы всегда находятся отдельно и имеют отчетливо выраженную форму, как у головастика, то имеют "голову" и "хвост".

Хотя ультрафиолетовое излучение старых звезд может усложнить появление новых звезд, в таких глобулах газ настолько плотный, что они действуют как коконы и это помогает образованию новых звездных объектов.

Туманность Душа интересная еще и тем, что у ее есть свой космический партнер — туманность Сердце. Это также эмиссионная туманность, состоящая и водорода, но она находится на 500 световых лет дальше от Земли. Хотя визуально кажется, что обе туманности находятся рядом, ведь их связывает полоса из газа.

Туманность Сердце Фото: NASA

В результате, иногда две туманности называют комплексом "Душа и Сердце", который вместе занимает примерно 300 световых лет пространства. При этом оба объекта состоят из огромного количества звезд, которые считаются очень молодыми, ведь их возраст не превышает нескольких миллионов лет.

Как уже писал Фокус, ученые нашли способ обнаружить источник загадочного космического излучения. Астрономы предлагают изучать поток вторичных частиц, которые возникают, когда космическое излучение попадает на Землю.