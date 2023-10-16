Мертвая звезда в центре космического кладбища показала судьбу Солнца: что выяснили ученые (фото)

Ученые изучили планетарную туманность в звездном скоплении М37, чтобы выяснить, каким образом умерла звезда белый карлик в ее центре.

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Астрономы впервые провели исследование мертвой звезды, которая расположена в центре космического кладбища, состоящего из белых карликов одинакового возраста, пишет Space.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astronomy & Astrophysicals, астрономы впервые изучили звезду белый карлик, которая находится посреди таких же звезд в звездном скоплении М37, расположенном на расстоянии в 4,5 тысячи световых лет от нас. Кроме самой мертвой звезды ученые изучили планетарную туманность (облако из газа и пыли окружающее белый карлик), чтобы понять, как именно умерла эта звезда и это может показать, какой будет наша Солнечная система после смерти Солнца через примерно 5 млрд лет.

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Белые карлики представляет собой остывшие ядра не очень массивных звезд. Они возникают, когда у похожих на Солнце звезд закончится топливо для поддержки термоядерного синтеза в ядре. Наше Солнце также станет белым карликом через несколько миллиардов лет, но перед этим оно расширится, уничтожит Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Затем Солнце сбросит свой внешний слой, который образует планетарную туманность с белым карликом в центре. Такие процессы происходят постоянно в космосе.

Звездное скопление М37 Фото: space.com

Что касается М37, то это рассеянное звездное скопление, где все звезды имеют одинаковый состав и возраст. Также здесь обнаружено космическое кладбище, состоящее и 19 белых карликов. На сегодняшний день известны только 3 рассеянных звездных скопления с планетарными туманностями, а белые карлики в таких скоплениях еще никогда не изучались. Но ученые провели первое такое исследование.

По словам ученых, масса белого карлика зависит от массы звезды, которая была его родителем. Например, похожие на Солнце звезды теряют примерно 50% своей массы, когда становятся белыми карликами. Звезды с массой в 8 раз большей, чем у Солнца, теряют примерно 80% своей массы. Поэтому изучение белых карликов дает возможность понять особенности эволюции определенного типа звезд.

Белый карлик в центре планетарной туманности в звездном скоплении M37 Фото: space.com

Из-за того, что многие планетарные туманности находятся далеко от нас и потому, что белые карлики довольно тусклые их изучение является сложной задачей. Результаты исследования показали, что масса белого карлика в центре планетарной туманности составляет примерно 85% массы Солнца. Это значит, что звезда-родитель до смерти имела массу в 2,8 раз большую, чем у Солнца. Ученые пришли к выводу, что до превращения в белый карлик изначальная звезда потеряла примерно 70% своей массы. Также ученые неожиданно обнаружили, что на поверхности изучаемого белого карлика нет водорода. Это значит, что в прошлом произошел взрыв на этой мертвой звезде, который стал этому причиной.

Фокус уже писал о том, что согласно новому исследованию, белый карлик был выброшен из самого близкого к нам звездного скопления.

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