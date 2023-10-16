Огромная пустота в космосе шириной 330 млн световых лет: что такое войд Волопаса и как он возник (фото)

Во Вселенной находится огромное количество пустот, где почти нет галактик. Но войд Волопаса – одна из самых больших подобных структур.

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Сейчас ученые считают, что 80% всего пространства во Вселенной занимают огромные пустоты или войды. Здесь почти нет галактик и они расположены между галактическими скоплениями. Одной из самых больших подобных структур является войд Волопаса, диаметр которого оценивается в 330 млн световых лет. Это значит, что в этой пустоте поместились бы примерно 3300 галактик размером с Млечный Путь, пишет IFLScience.

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Для начала посмотрите на фотографию космоса, размещенную ниже.

Важно

Гигантское ничто. Огромные участки пустоты разрывают Вселенную на части

Это темная туманность под названием Барнард 68, расположенная в 400 световых лет от нас. Судя по этому снимку, кажется, что это огромная пустота, где нет звезд.

Темная туманность Барнард 68 Фото: ESO

Но на самом деле, если использовать инфракрасный диапазон света, то окажется, что здесь расположены несколько тысяч звезд. Их просто не видно при видимом свете. Посмотрите на фотографию ниже, где они видны.

Темная туманность Барнард 68 Фото: ESO

Несмотря на то, что эту темную туманность некоторые люди считают пустотой в космосе, она как уже было сказано выше таковой не является.

Тем не менее настоящие пустоты или войды во Вселенной существуют и все они имеют просто огромный размер. Считается, что такие участки космоса, где почти нет галактик имеют размер в основном от 20 до 300 млн световых лет в диаметре. Но есть и намного большие пустоты, например, войд Волопаса, ширина которого составляет 330 млн световых лет. Это одна из самых больших пустот в известной Вселенной, и она занимает примерно 2% всего видимого нам космоса.

Впервые эту пустоту, которая находится на расстоянии 700 млн световых лет от Земли, обнаружили 42 года назад. Тогда астрономы предположили, что здесь вообще нет галактик. Но в середине 90-х годов прошлого века выяснилось, что в войде Волопаса находится 60 галактик. Но это очень мало, ведь на таком участке пространства должно было бы находится не менее 2 тысяч галактик.

Войд Волопаса Фото: Wikipedia

Такие огромные пустоты существуют между галактиками и галактическими скоплениями, которые расположены в виде гигантской космической паутины. Как раз между нитями этой паутины и расположились войды. Что касается войда Волопаса, то предполагается, что к такому огромному размеру пустоты привел слияние пустот меньшего размера.

Согласно современным научным представлениям, в начале истории Вселенной вся материя была однородной, но затем в ее распределении появились различия. Одни из участков материи стали очень плотными и приобрели большую гравитацию. Благодаря этому эти участки начали накапливать еще материю вокруг себя. Здесь начали возникать галактики, но из-за расширения Вселенной между галактиками остались участки менее высокой плотности и как раз они и превратились в пустоты.

Фокус уже писал о том, что астрономы сделали новые открытия на трех карликовых планетах на краю Солнечной системы. С помощью космического телескопа Уэбб ученые изучили особенности Седны, Гунгуна и Квавара.

Также Фокус писало том, что ученые неожиданно обнаружили очень молодые звезды возле сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Считалось, что они не могут появится в этом регионе космоса.