Величезна порожнеча в космосі завширшки 330 млн світлових років: що таке войд Волопаса і як він виник (фото)

У Всесвіті знаходиться величезна кількість порожнеч, де майже немає галактик. Але війд Волопаса — одна з найбільших подібних структур.

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Наразі вчені вважають, що 80% усього простору у Всесвіті займають величезні порожнечі або войди. Тут майже немає галактик і вони розташовані між галактичними скупченнями. Однією з найбільших подібних структур є войд Волопаса, діаметр якого оцінюється в 330 млн світлових років. Це означає, що в цій порожнечі помістилися б приблизно 3300 галактик розміром із Чумацький Шлях, пише IFLScience.

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Для початку подивіться на фотографію космосу, розміщену нижче.

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Це темна туманність під назвою Барнард 68, розташована за 400 світлових років від нас. Судячи з цього знімка, здається, що це величезна порожнеча, де немає зірок.

Темна туманність Барнард 68 Фото: ESO

Але насправді, якщо використовувати інфрачервоний діапазон світла, то виявиться, що тут розташовані кілька тисяч зірок. Їх просто не видно при видимому світлі. Подивіться на фотографію нижче, де їх видно.

Темна туманність Барнард 68 Фото: ESO

Незважаючи на те, що цю темну туманність деякі люди вважають порожнечею в космосі, вона, як уже було сказано вище, такою не є.

Проте справжні порожнечі або войди у Всесвіті існують і всі вони мають просто величезний розмір. Вважається, що такі ділянки космосу, де майже немає галактик, мають розмір в основному від 20 до 300 млн світлових років у діаметрі. Але є і набагато більші порожнечі, наприклад, войд Волопаса, ширина якого становить 330 млн світлових років. Це одна з найбільших порожнеч у відомому Всесвіті, і вона займає приблизно 2% усього видимого нам космосу.

Уперше цю порожнечу, яка розташована на відстані 700 млн світлових років від Землі, виявили 42 роки тому. Тоді астрономи припустили, що тут узагалі немає галактик. Але в середині 90-х років минулого століття з'ясувалося, що у війді Волопаса знаходиться 60 галактик. Але це дуже мало, адже на такій ділянці простору мало б бути не менше 2 тисяч галактик.

Войд Волопаса Фото: Wikipedia

Такі величезні порожнечі існують між галактиками і галактичними скупченнями, які розташовані у вигляді гігантської космічної павутини. Якраз між нитками цієї павутини і розташувалися войди. Що стосується війда Волопаса, то припускають, що до такого величезного розміру порожнечі призвело злиття пустот меншого розміру.

Згідно з сучасними науковими уявленнями, на початку історії Всесвіту вся матерія була однорідною, але потім у її розподілі з'явилися відмінності. Одні з ділянок матерії стали дуже щільними і набули великої гравітації. Завдяки цьому ці ділянки почали накопичувати ще матерію навколо себе. Тут почали виникати галактики, але через розширення Всесвіту між галактиками залишилися ділянки менш високої густини, і якраз вони й перетворилися на порожнечі.

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