Астрономи зробили нові відкриття на трьох карликових планетах на краю Сонячної системи (фото)

За допомогою космічного телескопа Вебб вчені вивчили особливості Седни, Гунгуна і Квавара.

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У поясі Койпера, величезному регіоні на краю Сонячної системи, розташована незліченна кількість крижаних об'єктів різних форм розмірів. З огляду на те, що пояс Койпера починається за орбітою Нептуна, то ці об'єкти називаються транснептуновими. Саме тут розташовані три карликові планети під назвою Седна, Гунгун і Квавар і за допомогою космічного телескопа Вебб астрономи провели нове ретельне дослідження цих об'єктів. Результати опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише Universe Today.

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Одним із завдань космічного телескопа Вебб є вивчення поясу Копера та об'єктів, які знаходяться в ньому. Міжнародна група вчених у рамках нового дослідження приділила особливу увагу трьом карликовим планетам — Седне, Гунгуну та Квавару. Усі три об'єкти мають майже однаковий розмір, який становить 1000 км.

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Ці транснептунові об'єкти особливо цікаві астрономам через їхній розмір, орбіти і склад. Інші подібні об'єкти в поясі Койпера, як-от Плутон, Еріда та Макемаке, зберегли на своїй поверхні леткі льоди, такі як азот і метан. Тому вчені хотіли з'ясувати, чи є ці летючі речовини на поверхні трьох карликових планет.

Карликова планета Седна. Ілюстрація Фото: Universe Today

Хоча всі три об'єкти мають майже однаковий розмір, їхні орбіти відрізняються. Седна має еліптичну орбіту і найближче до Сонця перебуває на відстані в 76 астрономічних одиниць (1 а.о. — це відстань від Сонця до Землі, вона дорівнює 150 млн км), а найдалі від Сонця — на відстані в 1000 а.о. Гунгун має таку саму витягнуту орбіту, хоча найближче до Сонця перебуває на відстані в 33 а.о., а найдальше — на відстані в 100 а.о. Водночас Квавар має майже кругову орбіту й обертається навколо Сонця на відстані в 43 а.о.

Порівняння розмірів Землі, Місяця і Гунгуна Фото: Wikipedia

Таким чином усі три карликові планети мають різну температуру і різний рівень одержуваного сонячного випромінювання. Варто сказати, що Седна взагалі під час руху переміщається з поясу Койпера і виходить за межі геліосфери, тобто регіону, наповненого сонячними частинками.

Спостереження за цими об'єктами на околицях Сонячної системи дало змогу зробити кілька важливих відкриттів. У складі цих карликових планет було виявлено легкі вуглеводні та складні органічні молекули.

Квавар із кільцями та супутником Вейвотом (ліворуч). Ілюстрація Фото: Wikipedia

Вчені виявили велику кількість етану на всіх трьох тілах, особливо на Седні, де також було виявлено ацетилен і етилен. За словами астрономів, якби етан та інші речовини перебували на поверхні протягом тривалого часу, вони б перетворилися на ще складніші молекули під час опромінення. Цей результат узгоджується з попередніми дослідженнями, які вказували на те, що всі три об'єкти мають різну геотермальну історію.

Ці результати мають важливе значення для вивчення таранснептунових об'єктів у поясі Койпера. Тепер вчені отримали більше інформації про формування таких об'єктів за межами лінії замерзання в Сонячній системі, коли летючі сполуки замерзають. Також поточні результати допоможуть краще зрозуміти обробку сонячним випромінюванням льоду на поверхні тіл у зовнішній Сонячній системі.

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