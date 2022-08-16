Гігантське ніщо. Величезні ділянки порожнечі розривають Усесвіт на частини

Учені вважають, що темна енергія, яка сприяє розширенню Всесвіту, з'явилася з цих ділянок порожнечі.

Нове дослідження міжнародної групи вчених припускає, що гігантські регіони в Усесвіті, де немає галактик, можуть бути причиною прискореного розширення космосу. Тобто, ці ділянки створюють таємничу темну енергію, яка сприяє розширенню, повідомляє Space.

Уже 50 років відомо про те, що в Усесвіті існують ділянки абсолютної порожнечі, де немає галактик. Ці ділянки називаються войдами. Вважається, що вони займають до 80% всього космосу. Решту займає космічна павутина, тобто галактики розміщені у вигляді довгих космічних ниток, а на їхньому перетині утворюються скупчення галактик.

Гігантські порожнечі в космосі

Учені вважають, що войди мають неймовірно величезний розмір. Найменші регіони такої порожнечі мають діаметром 20 млн світлових років, а найбільші — 160 млн світлових років і більше. Астрономи припускають, що існують войди розміром понад 300 млн світлових років. Для порівняння — діаметр нашої галактики становить лише приблизно 100 000 світлових років. Тобто можна сказати, що, крім космічної павутини, войди є найбільшими структурами в Усесвіті.

[ + – ] Уже 50 років відомо про те, що в Усесвіті існують ділянки абсолютної порожнечі, де немає галактик. Ці ділянки називаються войдами. Вважається, що вони займають до 80% усього космосу. Фото: Live Science

Про одну з таких порожнин, діаметр якої становить 330 млн світлових років, Фокус уже писав. Це войд Волопаса, який розташований на відстані 700 млн світлових років від нас.

Темна енергія

Щодо темної енергії, про яку вперше дізналися лише 30 років тому, то саме ця енергія сприяє прискореному розширенню Всесвіту. Вважається, що космос почав посилено розширюватись приблизно 5 млрд років тому й продовжує це робити і зараз.

У межах нового дослідження вчені виявили зв'язок, принаймні теоретичний, між войдами та темною енергією. Справа в тому, що прискорене розширення космосу всередині галактик не відчувається, тобто вони не стають більшими через темну енергію. Але це розширення відчувається усередині ділянок порожнечі. Вчені роблять висновок у своїй новій науковій роботі, що темна енергія не просто існує у войдах, а з'явилася завдяки цим пустотам у Всесвіті.

[ + – ] Щодо темної енергії, про яку вперше дізналися лише 30 років тому, то саме ця енергія сприяє прискореному розширенню Всесвіту Фото: SciTechDaily

Поділ Усесвіту

Учені вважають, що ці порожнечі постійно зростають і згодом зітруть зв'язки космічного павутиння. Це означає, що порожнечі протягом наступних кількох мільярдів років за допомогою темної енергії зливатимуться між собою, утворюючи ще більші структури. В результаті цього процесу галактики будуть поділені, і в Усесвіті з'являться окремі ділянки матерії, не пов'язані між собою, які поділятимуть сотні мільйонів світлових років порожнечі.

Автори нової теорії вважають, що цей процес вже розпочався, і збільшення розміру войдів призводить до прискореного розширення Всесвіту за допомогою темної енергії. Астрономи вважають, що темна енергія могла з'явитися не внаслідок невідомої сили, а стала побічним продуктом еволюції гігантських регіонів порожнечі. У будь-якому випадку, як резюмують учені, цю теорію потрібно ще перевірити, а для цього потрібно отримати більше даних про ввійди, а також про природу темної енергії.

Як уже писав Фокус, учені запропонували теорію, згідно з якою, у нашому Всесвіті незабаром припиниться процес розширення, і в космосі навпаки розпочнеться процес стиснення.

Також Фокус писав про найпопулярніші гіпотези, які припускають, як саме закінчиться історія нашого Всесвіту.