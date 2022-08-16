Гигантское ничто. Огромные участки пустоты разрывают Вселенную на части

Ученые считают, что темная энергия, которая способствует расширению Вселенной появилась из этих участков пустоты.

Новое исследование международной группы ученых предполагает, что гигантские регионы во Вселенной, в которых нет галактик, могут быть причиной ускоренного расширения космоса. То есть эти участки создают таинственную темную энергию, которая способствует расширению, сообщает Space.

Уже 50 лет известно о том, что во Вселенной существуют участки абсолютной пустоты, в которых нет галактик. Эти участки называются войдами. Принято считать, что они занимают до 80% всего космоса. Остальную часть занимает космическая паутина, то есть галактики размещены в виде длинных космических нитей, а на их пересечении образуются скопления галактик.

Гигантские пустоты в космосе

Ученые считают, что войды имеют невероятно огромный размер. Самые маленькие регионы такой пустоты имеют в диаметре 20 млн световых лет, а самые большие — 160 млн световых лет и больше. Астрономы предполагают, что существуют войды размером в более чем 300 млн световых лет. Для сравнения диаметр нашей галактики составляет всего примерно 100 000 световых лет. То есть, можно сказать, что, не считая космическую паутину, войды являются самыми большими структурами во Вселенной.

[ + – ] Уже 50 лет известно о том, что во Вселенной существуют участки абсолютной пустоты, в которых нет галактик. Эти участки называются войдами. Принято считать, что они занимают до 80% всего космоса Фото: Live Science

Об одной из таких пустот, диаметр которой составляет 330 млн световых лет, Фокус уже писал. Это Войд Волопаса, который находится на расстоянии в 700 млн световых лет от нас.

Темная энергия

Что касается темной энергии, о которой впервые узнали только 30 лет назад, то именно эта энергия способствует ускоренному расширению Вселенной. Считается, что космос начал усиленно расширяться примерно 5 млрд лет назад и продолжает это делать и сейчас.

В рамках нового исследования ученые обнаружили связь, по крайней мере теоретическую, между войдами и темной энергией. Дело в том, что ускоренное расширение космоса внутри галактик не ощущается, то есть они не становятся больше из-за темной энергии. Но это расширение ощущается внутри участков пустоты. Ученые делают вывод в своей новой научной работе, что темная энергия не просто существует в войдах, а появилась благодаря этим пустотам во Вселенной.

[ + – ] Что касается темной энергии, о которой впервые узнали только 30 лет назад, то именно эта энергия способствует ускоренному расширению Вселенной Фото: SciTechDaily

Разделение Вселенной

Ученые считают, что эти пустоты постоянно растут и со временем сотрут связи космической паутины. Это значит, что пустоты в течение следующих нескольких миллиардов лет с помощью темной энергии будут сливаться между собой, образуя еще большие структуры. В результате этого процесса галактики будут разделены и во Вселенной появятся отдельные участки материи, не связанные между собой, которые будут разделять сотни миллионов световых лет пустоты.

Авторы новой теории считают, что этот процесс уже начался и увеличение размера войдов приводит к ускоренному расширению Вселенной с помощью темной энергии. Астрономы считают, что темная энергия могла появится не вследствие действия неизвестной силы, а стала побочным продуктом эволюции гигантских регионов пустоты. В любом случае, как резюмируют ученые, эту теорию нужно еще проверить, а для этого нужно получить больше данных о войдах, а также о природе самой темной энергии.

Как уже писал Фокус, ученые предложили теорию, согласно которой, в нашей Вселенной вскоре прекратится процесс расширения и в космосе наоборот начнется процесс сжатия.

Также Фокус писал о самых популярных гипотезах, которые предполагают, как именно закончится история нашей Вселенной.