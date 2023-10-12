Очень странные дела. Ближайшее звездное скопление выбросило массивный "труп" звезды

Ученые нашли вероятную причину отсутствия белых карликов в рассеянном звездном скоплении Гиады.

Related video

Рассеянное звездное скопление Гиады находится на расстоянии 153 световых года от Земли. Здесь находятся сотни звезд одинакового возраста, то есть им примерно 625 млн лет, с одинаковым составом и движением в космосе. Но здесь явно не хватает звезд белых карликов, ведь их обнаружили всего восемь. Авторы нового исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, считают, что такие мертвые звезды улетают из скопления, по крайней мере на это указывает недавно обнаруженная выброшенная из Гиад звезда. Самое интересное, что это сверхмассивный белый карлик, который является исключительным представителем такого типа звезд, пишет Universe Today.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Рассеянное звездное скопление Гиады находится на расстоянии 153 световых года от Земли Фото: NASA

Ученые уже знают, что звезды могут покидать рассеянные звездные скопления и авторы нового исследования считают, что этим процессом объясняется и почти полное отсутствие белых карликов в Гиадах. Изучив данные космического телескопа Gaia, астрономы обнаружили, что сверхмассивный белый карлик был выброшен из этого скопления.

Важно

Второй подобный объект. Ученые обнаружили мертвую звезду с самым сильным излучением в космосе

Звезды белые карлики в основном имеют примерно такую же массу, как и Солнце, но по размеру они напоминают Землю. Их называют мертвыми звездами потому, как они представляют собой сжатое ядро небольшой звезды, которая уже умерла. Но белые карлики продолжают излучать остаточную тепловую энергию.

Примерно 97% всех звезд во Вселенной после смерти становятся белыми карликами. Средняя масса таких звезд составляет 0,6 массы Солнца, но есть и сверхмассивные белые карлики, которые имеют массу от 1,1 до 1,4 массы Солнца. Они появляются в двойных звездных системах, когда забирают материю у соседней звезды. Если белый карлик наберет больше, чем 1,4 массы Солнца, то произойдет взрыв сверхновой типа la и все вещество мертвой звезды рассеется по космосу.

Звезды белые карлики имеют примерно такую же массу, как и Солнце, но по размеру они напоминают Землю Фото: NASA

Обнаруженный учеными сверхмассивный белый карлик, который был выброшен из скопления Гиады, имеет массу 1,31 массы Солнца, но данные указывают на то, что он появился только благодаря одной звезде. То есть он образовался не в двойной звездной системе. Новое открытие важно потому, что теперь ученые знают, что такие массивные мертвые звезды могут иметь только одного "родителя", а не двух.

Фокус уже писал о том, что ученые сделали важное открытие во время предварительного исследования образцов горной породы с астероида Бенну. Оказалось, что они содержать много воды и углерода. Таким образом это может подтвердить теорию о том, что эти важнейшие компоненты для появления жизни на Земле могли быть доставлены на нашу планету вместе с астероидами.

Если говорить об астероидах, то NASA отправляет в космос одну из самых важных своих миссий. Речь идет о запуске космического аппарата "Психея" для изучения почти 300-километрового астероида, которые находится между Марсом и Юпитером. Считается, что на астероиде Психея можно найти так много ценных металлов, что их общая стоимость будет составлять просто астрономическую цифру, как уже писал Фокус.