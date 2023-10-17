Между обезьяной и человеком: ученые показали лицо далекого предка Homo Sapiens (фото)

Вымерший вид приматов жил на Земле около 12 млн лет назад.

Палеонтологи собрали воедино единственный имеющийся череп давно вымершей обезьяны Pierolapithecus catalaunicus, что позволило реконструировать ее лицо. Исследование позволило поместить этот вид обезьян в генеалогическое древо гоминид, что улучшает понимание того, как обезьяны мигрировали по территории сегодняшней Испании около 12 млн лет назад, пишет Gizmodo.

Фрагменты черепа Pierolapithecus catalaunicus были найдены и описаны еще в 2004 году, когда их нашли на окраине Барселоны, Испания. По словам команды исследователей, исходя из полученных данных, данная обезьяна могла принимать вертикальное положение, а также она была тесно связана с общим предком человекообразных обезьян и человека.

В рамках же нового исследования, череп ископаемой обезьяны просканировали с помощью компьютерной томографии, чтобы виртуально реконструировать его и сравнить с другими гоминидами.

"Для определения места ископаемых видов на эволюционной ступени особенно важны череп и зубы. Когда нам удается найти такой материал в сочетании с другими частями скелета, это дает возможность не только разместить вид на генеалогическом древе гоминид, но и узнать другие детали, например, как вид перемещался в окружающей среде", — говорит антрополог из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и ведущий автор исследования Келси Пью.

Лицо пиеролапитека (Pierolapithecus catalaunicus). Фото: American Museum of Natural History

Способность принимать вертикальное положение предполагает, что пиеролапитек (Pierolapithecus catalaunicus), как и многие другие его сородичи, мог висеть на ветвях и перемещаться по кронам деревьев. Но фрагмента окаменелого черепа затрудняли понимание таксономического положения обезьяны. После же того, как ученые смогли реконструировать эту часть тела пиеролапитека, они смогли сравнить его с другими более изученными гоминидами.

Реконструкция пиеролапитека Фото: American Museum of Natural History

"Постоянная проблема, которая преследует все исследования эволюции обезьян и человека заключается в том, что летопись окаменелостей носит достаточно фрагментарный характер. Многие экземпляры сохранились не полностью и искажены", — отмечает соавтор исследования Эшли Хаммонд, антрополог из Американского музея естественной истории.

Исследование показало, что пиеролапитек имел сходство с другими вымершими человекообразными обезьянами в форме и размерах тела. Также удалось выяснить некоторые черты лица этого вымершего вида. Исследователи добавили, что найденный представитель пиеролапитека отличался по форме от всех ныне живущих гоминид.

Наш общий последний предок все еще мало изучен, но некоторые последние исследования пролили свет на этот вид. Новое компьютерное сканирование позволяет в буквальном смысле, заглянуть нашему предку в лицо.

Напомним, недавно ученые выяснили, что первые гоминиды появились в Европе. Эти новые данные подтверждают гипотезу о том, что гоминиды происходят из Европы и расселились в Африке.