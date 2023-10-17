Хаос на Земле. Зимой Эль-Ниньо достигнет своего пика: это принесет снежные бури, штормы и засухи

Исследователи считают, что климатическое явление в Тихом океане станет намного сильнее в зимние месяцы — это отразится на климате планеты.

Климатический кризис уже не является чем-то, чем ученые пугают нас в будущем. По сути, он уже здесь и первые последствия человечество, да и все живое на Земле, ощутили на себе уже этим летом: температура океана и суши достигла рекордных отметок, а масштабные лесные пожары вспыхнули на нескольких континентах, пишет Live Science.

Исследователи также полагают, что 2023 год в целом станет самым жарким за всю историю наблюдений. Ответственность за изменения климата планеты лежит на плечах человечество, однако природа также внесла свою лепту. Например, в Тихом океане в свои права вступил Эль-Ниньо, который, как предполагают ученые, еще не достиг своего пика.

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Отметим, что предыдущий сильнейший Эль-Ниньо наблюдался в 2016 году, однако ученые считают, что нынешний окажет большее влияние на климатическую систему Земли. Метеорологи прогнозируют, как только Эль-Ниньо достигнет полной силы, а это, как ожидается, произойдет зимой. Нас ждут снежные зимы в Скалистых горах, штормы и влажная погода на юге и более засушливые условия на северо-западе.

По словам ученого-атмосферика из Вашингтонского университета, чьи исследования сосредоточены на Эль-Ниньо, Аарона Левина, в обычный год самые высокие температуры поверхности моря наблюдаются в западной части Тихого океана и Индийском океане. Но каждые несколько лет все меняется, когда в Тихом океане возникает Эль-Ниньо, способный влиять на погоду во всем мире.

Несмотря на то, что Эль-Ниньо является сезонным явлением, связанным с океаном и атмосферой, в нынешнем году оно оказалось весьма удивительны. Ученые заметили, что атмосфер отреагировала не так сильно, как ожидалось, исходя из повышения температуры поверхности моря.

Прогнозы ученых

Разовьется ли сильное Эль-Ниньо, зависит от того, чью прогнозную модель они используют. Еще прошлой весной некоторые динамические модели прогнозирования уверенно показывали потенциал сильного развития Эль-Ниньо.

В то же время статистические модели, использующие статистические предикторы Эль-Ниньо, рассчитанные на основе исторических наблюдений, оказались менее точными. Даже в самой последней прогнозной модели динамические прогнозные модели предсказывали более сильное Эль-Ниньо, чем статистические модели.

Ученые отмечают, если использовать лишь индекс Эль-Ниньо, основанный на температуре поверхности моря, прогноз будет довольно сильным. Однако индексы, включающую атмосферу, реагируют по-разному. Таким образом ученые пришли к выводу, что Эль-Ниньо, с большой вероятностью достигнет своего пика уже этой зимой. Предполагается, что это существенно отразится на погодных условиях по всему земному шару.

Ученые отмечают, как правило, во время явлений Эль-Ниньо, в особенности сильных, аномальные температуры поверхности моря очень быстро разрушаются весной в Северном полушарии. Почти все они приходят к завершению в апреле или мае. Поверхность может оставаться теплой какое-то время, но как только тепло из недр уйдет и пассаты вернутся, явление Эль-Ниньо прекратится.

Ранее Фокус писал о том, что вероятность сильного Эль-Ниньо достигла 95%, а океан ждет крупное потепление.