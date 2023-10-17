Шириной 30 км. На огромной комете, летящей к Земле, снова произошел взрыв и появились "рога" (фото)

На комете 12P/Понса-Брукса произошел уже второй мощный взрыв за 4 месяца.

Комета 12P/Понса-Брукса совершает полный оборот вокруг Солнца за 71 год. Сейчас она приближается к нашей планете и ближе всего к Земле будет находится в апреле следующего года. В следующий раз ее можно увидеть невооруженным глазом в ночном небе только в 2095 году. Эта комета, шириной в 30 км, второй раз за 4 месяца "вырастила" своеобразные "рога" в результате мощного извержения, пишет Live Science.

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Комета 12P/Понса-Брукса является криовулканической кометой, то есть по сути это такой летящий в космосе ледяной вулкан. Ядро этой кометы состоит из смеси льда, пыли и газа, которая называется криомагмой. Как у всех комет твердое ядро 12P/Понса-Брукса окружено комой, то есть облаком газа, который вырывается из ядра в результате нагревания солнечным излучением.

Чем ближе комета 12P/Понса-Брукса находится к Солнцу, тем сильнее она нагревается. Из-за повышения давления в ядре происходит взрыв, в результате которого криомагма вырывается в космос сквозь большие трещины на поверхности твердого ядра.

Комета 12P/Понса-Брукса, шириной в 30 км, второй раз за 4 месяца "вырастила" своеобразные "рога" в результате мощного извержения Фото: Live Science

Ученые из Британской астрономической ассоциации, которые наблюдают за перемещением кометы во внутренней части Солнечной системы, сообщили о том, что 5 октября произошел такой взрыв. В результате извержения и выброшенной криомагмы произошло увеличение комы кометы, количество отраженного солнечного света также увеличилось, и комета стала в десятки раз ярче.

В течение следующих нескольких дней кома кометы стала еще больше и у ледяного объекта появились своеобразные "рога". То есть кома кометы с одной стороны немного разделилась и появились такие отдельные образования.

Кома кометы стала еще больше и у ледяного объекта появились своеобразные "рога" Фото: Live Science

Ученые считают, что странная форма комы кометы 12P/Понса-Брукса связана с тем, что само ее ядро имеет неправильную форму. На поверхности ядра имеется выступ, который блокирует выход части газа из ядра, а потому кома приобретает необычные очертания.

Подобное мощное извержение на комете 12P/Понса-Брукса астрономы уже наблюдали в конце июля этого года, как уже писал Фокус. Тогда также взрыв привел к появлению двух "рогов". Прошлое извержение было самым сильным за последние 69 лет и тогда кома кометы увеличилась в ширину до 230 000 км, что более чем в 7,5 тысяч раз больше ширины ядра ледяного объекта.

Подобное мощное извержение на комете 12P/Понса-Брукса астрономы уже наблюдали в конце июля этого года и тогда также были заметны "рога"" Фото: Live Science

Что касается размера комы кометы после второго подобного взрыва, то астрономы не определили хотя бы примерно на сколько она увеличилась. Но известно, что взрыв был в 2 раза сильнее, чем предыдущий. По словам ученых, сейчас кома кометы уже почти полностью вернулась к изначальному размеру.

В Британской астрономической ассоциации считают, что постепенное приближение к Солнцу скорее всего приведет к тому, что на комете 12P/Понса-Брукса произойдет еще несколько мощных извержений. Возможно, эти взрывы будут еще сильнее, чем предыдущие два, ведь количество солнечного излучения, полученного кометой, возрастает.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбб обнаружил на далекой планете самый распространенный минерал на Земле. Ученые выяснили, что из кристаллов кварца формируются самые высокие облака на газовом гиганте на расстоянии 1300 световых лет от нас.