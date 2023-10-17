Ключ к спасению Земли. Спасти планету от адской жары поможет армия подводных крохотных существ

Исследователи считают, что им удалось отыскать тех, кому удастся справиться с климатическим кризисом и замедлить изменения.

Климатический кризис уже наступил и последствия весьма пугающие — на планету уже обрушились рекордные температуры и волны тепла, а ученые предупреждают, что с повышением средних глобальных температур некоторые населенные участки суши станут попросту непригодными для суши, пишет University of Exeter.

К счастью, у человечества появился лучик надежды — ученые считают, что армия крохотных существ в океане сможет справиться с климатическим кризисом и сыграет важную роль в его замедлении. Отметим, что в земном океане обитает огромное разнообразие зоопланктона, включая копепод — крошечных ракообразных, дрейфующих в океане и считающихся самыми многочисленными многоклеточными организмами на планете.

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По словам ведущего автора исследования, профессора Дэниела Мейора, эта армия крошечных дрейфующих ракообразных в основном питается фитопланктоном и теперь, как полагают они с командой, может помочь хранить огромное количество углерода в океане. Это в свою очередь предотвращает попадание углерода в атмосферу Земли и замедляет изменения климата. В данный момент ученые сосредоточены на трех амбициозных проектах в рамках программы IO-Carbon Совета по исследованию окружающей среды (NERC).

Земной океан буквально кишит живыми организмами, большинство из которых мы едва ли сможем разглядеть невооруженным глазом. Однако несмотря на их крошечные размеры, они представляют собой весьма мощные формы жизни, играющие решающую роль в регулировании климата на планете. По сути, именно они перемещают большую часть углерода из атмосферы Земли и доставляют его в самые глубокие точки океана.

По словам соавтора исследования, профессора Майка Аллена, они с коллегами сосредоточились на миниатюрных родственниках крабов и омаров — морских копеподах. В ходе исследований ученые изучают то, как эти животные влияют на процесс поглощения углекислого газа из атмосферы и перемещения его в глубокий океан. Кроме того, ученые стремятся узнать, как этот процесс может измениться в будущем.

Последние результаты исследования свидетельствуют о том, что климатические модели не полностью учитывают воздействие морских организмов. Фактически это может помешать прогнозированию роли океана в будущем хранении углерода. По словам Аллена, они с коллегами планируют изучать не только здоровую морскую жизнь, но также и больные или зараженные вирусами клетки.

Уже известно, что вирусы оказывают существенно воздействие на океан, где морская жизнь может погибать от воздействия вирусной инфекции в ошеломляющих масштабах. При наличии более миллиона вирусов на миллилитр морской воды и хорошо перемешанном супе потенциальных хозяев вокруг них, не имеющих возможности изолироваться, влияние вирусной инфекции на глобальный круговорот углерода огромно.

Команда считает, что заключительные результаты исследования не только дадут представление о том, как морские крошечные организмы помогают накапливать углерод в океане по мере изменения климата, но, возможно, также дадут подсказки о том, как помочь им накапливать и удерживать углерод, чтобы замедлить последствия климатического кризиса.

Ранее Фокус писал о том, что неизвестные науке существа поглощают тонны углерода на дне океана.