Невидимые супергерои. Неизвестные науке существа поглощают тонны углерода на дне океана

Исследователи обнаружили на дне океанов новых существ, которые "спасают" планету от чрезмерного накопления углерода в атмосфере.

Живые организмы на дне океана являются биологическими поглотителями углерода, которые улавливают углекислый газ из нашей атмосферы. Но новое исследование показывает, что в глубинах океанов живут новые неизвестные виды, которые поглощают углерод, особенно вблизи полюсов Земли, сообщает Gizmodo.

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Пока что неизвестные науке организмы являются частью биологического океанического углеродного цикла. Это важный планетарный процесс, во время которого углерод из атмосферы попадает на морское дно, где хранится миллионы лет.

Планктон и другие организмы поглощают углекислый газ из верхних слоев океанов, а потом переносят его на дно в тканях своих тел. Но это происходит, когда они умирают и опускаются на дно. Но международная группа ученых в рамках нового исследования выяснила, что на дне существуют неизвестные науке организмы, которые живут там и накапливают углерод, пришедший из атмосферы.

"Мы впервые смогли выяснить, какие именно организмы в океане вносят наибольший вклад в процесс накопления углерода на дне океанов", — говорит Коломбан де Варгас из Национального центра научных исследований во Франции.

[ + – ] Ученые изучили образцы отложений, взятые дна океана со всего мира и содержащуюся в них ДНК. Они выяснили, что почти две трети форм жизни, представленных в ДНК, представляют собой неизвестные организмы Фото: wikipedia

Ученые изучили образцы отложений, взятые со дна океана со всего мира и содержащуюся в них ДНК. Они выяснили, что почти две трети форм жизни, представленных в ДНК, представляют собой неизвестные организмы.

В рамках исследования, ученые обнаружили в отложениях разнообразный планктон, который способствует накоплению углерода. Особенно сильно этот процесс происходит в полярных регионах планеты, вблизи полюсов.

Ученые подсчитали, что наш океан поглощает около 40% углекислого газа, который производит человечество, и который попадает в атмосферу. По словам ученых, новые данные показывают, насколько важную роль в процессе поглощения углерода играет экосистема морского дна.

"Наша работа еще раз доказывает, что нужно больше усилий прилагать для изучения биоразнообразия на дне океанов. Там живет огромное количество неизвестных организмов, и они играют важнейшую роль в экологических и биогеохимических процессах на планете", — говорит Эндрю Гудэй из Саутгемптонского национального центра океанографии в Великобритании.